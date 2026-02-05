El lapidario análisis de Ángel de Brito sobre el programa de Benjamín Vicuña: "Un conductor sin trayectoria"

Por último, sintetizó su análisis con una frase contundente: "En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso".

Cuál fue el provocador gesto de Mauro Icardi con el hijo de la China Suárez que armó una nueva guerra con Benjamín Vicuña

Tras la repercusión que dejó la fastuosa celebración de Nochebuena junto a las hijas de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ocupar titulares en los principales portales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró cómo vivió la velada navideña: compartió imágenes de la mesa decorada, los looks elegidos para la ocasión y, como era de esperar, los regalos que recibieron sus hijos.

Entre todas las publicaciones, hubo una foto que generó controversia. Se trató de Amancio posando con el presente que le entregó Mauro Icardi. El futbolista sorprendió con una imagen intervenida en la que el niño aparece vistiendo la camiseta del Galatasaray, como si fuera parte del plantel del club turco.

El gesto no pasó inadvertido en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la elección del regalo y lo interpretaron como una provocación hacia Benjamín Vicuña, quien en más de una oportunidad expresó su preocupación por la residencia de sus hijos en Turquía.