El lapidario análisis de Ángel de Brito sobre el programa de Benjamín Vicuña: "Un conductor sin trayectoria"
Ángel de Brito analizó en sus redes los puntos débiles de The Balls, el programa conducido por Benjamín Vicuña.
5 feb 2026, 16:32
El desembarco deBenjamín Vicuña como conductor en la pantalla de El Trece con The Balls generó gran expectativa. Sin embargo, con el correr de las emisiones, el rating comenzó a preocupar a la señal y se instalaron rumores sobre el futuro del ciclo.
En medio de ese escenario, Ángel de Brito analizó en su cuenta de X cuáles fueron, según su mirada, los puntos débiles que impidieron que el programa alcanzara el éxito esperado.
"Existen varias teorías. Una de ellas señala que el formato original en todo el mundo fue siempre semanal. La única excepción fue la versión que hizo Guido Kaczka en El Trece, que se emitía a diario y tampoco tuvo éxito", explicó el conductor, apuntando directamente al diseño del programa como uno de los errores iniciales.
Pero no fue el único aspecto que destacó. De Brito agregó: "El segundo, que terminó siendo un refrito de una idea que ya se había probado sin éxito, incluso con un conductor experimentado como Guido Kaczka".
Por último, sintetizó su análisis con una frase contundente: "En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso".
Cuál fue el provocador gesto de Mauro Icardi con el hijo de la China Suárez que armó una nueva guerra con Benjamín Vicuña
Tras la repercusión que dejó la fastuosa celebración de Nochebuena junto a las hijas de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ocupar titulares en los principales portales.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró cómo vivió la velada navideña: compartió imágenes de la mesa decorada, los looks elegidos para la ocasión y, como era de esperar, los regalos que recibieron sus hijos.
Entre todas las publicaciones, hubo una foto que generó controversia. Se trató de Amancio posando con el presente que le entregó Mauro Icardi. El futbolista sorprendió con una imagen intervenida en la que el niño aparece vistiendo la camiseta del Galatasaray, como si fuera parte del plantel del club turco.
El gesto no pasó inadvertido en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la elección del regalo y lo interpretaron como una provocación hacia Benjamín Vicuña, quien en más de una oportunidad expresó su preocupación por la residencia de sus hijos en Turquía.