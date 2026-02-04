La confirmación de la autopsia a Narela Barreto que despertó el reclamo de su familia

La familia ahora espera los resultados del análisis toxicológico, que podría aportar claves sobre las circunstancias previas al fallecimiento.

“Ahora estamos esperando el examen toxicológico", agregó con la esperanza de que ese análisis esclarezca lo que ocurrió en las horas previas a su deceso. “Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más”, dijo.

Kiara también señaló que el contacto entre la policía de Los Ángeles, los investigadores y el padre de Narela es prácticamente inexistente, pese a los reiterados pedidos de información. Además, adelantó que este miércoles el hombre volvería a presentarse para exigir acceso al expediente y exigir qué hipótesis se están evaluando.

El traslado del cuerpo

En paralelo, la familia ya pudo avanzar con los trámites para repatriar el cuerpo. Las autoridades estadounidenses informaron que, una vez finalizada la autopsia, los restos quedaron a disposición de los allegados. El traslado hacia la Argentina tendrá un costo de nueve mil dólares y será posible gracias a una colecta solidaria impulsada en redes sociales.

“Nosotros juntamos 23 millones de pesos y pico. Yo ya cerré con una cochería el traslado en nueve mil dólares y va a ser trasladada a Lomas de Zamora, ellos se encargan de eso”, explicó el papá de Narela en las últimas horas en una entrevista televisiva.

El hombre remarcó además que los trámites debieron ser afrontados de manera particular debido a los elevados costos. “Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó”, dijo antes de conocer los resultados de la autopsia.

Qué pasó con Narela Barreto

Narela Barreto tenía 27 años y llevaba una semana desaparecida en Los Ángeles cuando fue encontrada muerta el jueves pasado. Su padre se enteró de la noticia apenas llegó a California, adonde había viajado para sumarse a la búsqueda.

“Me bajo del avión, me subo a un auto y me llevan a la comisaría y me dicen que mi hija está muerta. Fue así. No me dieron tiempo a nada”, recordó el hombre sobre ese momento.

El cuerpo fue hallado en la vía pública, a unas cinco cuadras del departamento donde residía. De acuerdo con los primeros datos aportados por los investigadores, llevaba varios días fallecida y habría muerto el mismo día en que desapareció.

“Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, dijo el hermano de la víctima pocas horas después del hallazgo, sin brindar mayores precisiones.

Quién era Narela

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires y con domicilio en Banfield, Narela había llegado a Estados Unidos en junio de 2024 para asistir al casamiento de una amiga y decidió quedarse a vivir allí.

A siete días del hallazgo, el expediente continúa bajo hermetismo y la Justicia local no difundió información sobre sospechosos ni líneas concretas de investigación.