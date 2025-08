Venus en cuadratura con Saturno y Neptuno: 3 signos que podrían decepcionarse en el amor

image A veces lo que se rompe no es el vínculo, es la ilusión. Foto: Venus en Leo/Ideogram.

Venus en Leo: Estos 3 signos pueden vivir una mini crisis afectiva este finde

Leo

Con Venus en tu signo, te pega directo. Puede aparecer una sensación de desilusión, o el bajón de no sentirte valorada como esperás. Cuidado con dramatizar todo, pero no niegues lo que sentís: vale un montón.

Piscis

Neptuno y Saturno en tu signo hacen de lupa emocional. Podés sentirte frustrada o incomprendida. A veces es la relación, y a veces son tus propios filtros. Permitite dudar, pero no te hundo sola.

Escorpio

El deseo se nubla, el vínculo se enfría… y vos necesitás intensidad. Este finde puede sacudir algo que dabas por seguro. No respondas con frialdad: animáte a hablar desde la emoción real, no desde el miedo a perder.

La decepción también enseña qué ya no querés más

Este tránsito puede doler, sí. Pero también puede limpiarte de ideales viejos, de cuentos que ya no te representan, de vínculos sostenidos desde el deber.

No todo lo que se tambalea se cae. Pero si se cae… mejor que sea ahora.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa cuando Venus está en cuadratura con Saturno y Neptuno?

Se activa una tensión emocional que puede traer confusión afectiva, necesidad de límites o decepciones que invitan a revisar vínculos.

¿Esto significa que se terminan relaciones?

No necesariamente. Pero puede mostrar lo que no está funcionando. Lo importante es no reaccionar impulsivamente: escuchá primero.

¿Es normal sentir tristeza o bajón este finde?

Sí, es muy común. El combo Venus + Saturno + Neptuno es emocionalmente pesado, pero también muy revelador.