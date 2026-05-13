El rol clave que optó Catherine Fulop para ayudar a Oriana Sabatini en la crianza de Gia

Más allá de lo práctico, la actriz dejó ver una postura basada en el acompañamiento respetuoso y la adaptación constante, priorizando el aprendizaje y evitando imponer criterios rígidos. Tanto en redes como en distintas entrevistas, se refleja una forma de crianza compartida, más flexible y enfocada en las necesidades reales de la madre y la bebé, construida desde el diálogo y la colaboración entre generaciones.

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Por qué Oriana Sabatini no muestra a Gia

Desde la llegada de Gia, la vida de Oriana Sabatini atraviesa una transformación absoluta. La artista viene compartiendo cómo vive esta etapa atravesada por nuevas responsabilidades, emociones intensas y el descubrimiento cotidiano que implica convertirse en madre por primera vez.

“Es hermoso. Tenés un mini ser humano ahí y está descubriendo el mundo. Descubrirlo con ella es hermoso”, expresó, al describir la conexión que siente con su hija Gia.

En medio de esta nueva rutina, uno de los aspectos que más repercusión generó fue la postura que tomó junto a Paulo Dybala respecto a la exposición pública de la bebé. Durante una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), la cantante explicó que decidieron preservar la imagen de la nena como una manera de proteger su intimidad en los primeros meses de vida.

“Lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea ”, aseguró.

La artista también reflexionó sobre ciertas situaciones que suelen darse alrededor de los recién nacidos y que, para ella, pueden resultar invasivas. “¿Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo como que se acerca así y…?”, comentó, al describir la sensación que le generan esas actitudes.

En este contexto, el sostén familiar ocupa un lugar central en su día a día. Especialmente el acompañamiento de Catherine Fulop, quien se convirtió en una presencia fundamental durante esta etapa de adaptación a la maternidad. “Mi madre de hecho está acá cuidándomela, porque está acá mi hija”, contó. Y no dudó en destacar su apoyo: “Increíble mi mamá. No podría hacerlo sin ella, creo”.

Sin embargo, Oriana también remarcó la importancia de construir su propia experiencia como madre, más allá de los consejos o la ayuda cercana. “Sí, me respeta. Yo también le he dicho: ‘Mirá, también déjame hacer, quiero ver, equivocarme, probar. Esta es mi experiencia, la quiero vivir yo’”, concluyó.

De esta manera, la decisión de mantener a Gia alejada de la exposición pública refleja no solo un deseo de preservar su privacidad, sino también una manera consciente y personal de atravesar la maternidad, basada en el aprendizaje, el acompañamiento y el cuidado cotidiano.