Vergüenza ajena total: el incómodo momento que Benito Fernández le hizo vivir a Betular en vivo

La conversación fue así: “Yo le mandé fueguitos a él”, confesó Benito sobre el intento de levante que tuvo con Damían Betular. “Sí, le mandé fueguitos y nunca contestó”. “Mandé sí, hacete el boludo”, le responde a Betular que dice que nunca lo vio, queriendo esquivar la cuestión.

“Ahora no escucho un c…”, dice y Nati Jota le indica que debe sacarse un auricular. “Querés que me saque, me desnudo acá”, dijo en chiste pero incomodando a todos.

“ ¿Dónde tiene el aparato?”, preguntan para regular el volumen y el diseñador vuelve a desubicarse: “Acá lo tengo el aparato”.

Queriendo salvar la entrevista, le preguntan si está en pareja o es pareja abierta, ante su tiroteo a Damián. “No, no, no abierta nada. Bueno, sí, algo abierto tengo, pero no sería la pareja”, dijo volviendo a intentar hacerse el gracioso.