Damián Betular
Bochorno

Vergüenza ajena total: el incómodo momento que Benito Fernández le hizo vivir a Betular en vivo

Benito Fernández le hizo vivir un desubicado e incómodo momento a Damián Betular en vivo. Miralo.

Lo que debía ser una entrevista relajada en el stream terminó convertido en un verdadero show incómodo, inesperado y explosivo. Benito Fernández fue invitado al programa de Olga y, lejos de mantener el tono amable que suele rodear a los diseñadores en los medios, decidió ir por todo: confesiones, guiños subidos de tono y frases que dejaron a todos en silencio.

El diseñador, sin filtro y aparentemente decidido a “jugar fuerte ”, lanzó en pleno vivo que le había mandado “fueguitos” a Damián Betular, revelando así un intento de levante que nadie esperaba escuchar públicamente. Betular, sorprendido, intentó esquivar el tema, negar, mirar para otro lado, hacer chistes, pero nada funcionó: el ambiente se volvió tenso y divertido a la vez, pero sobre todo incómodo de ver.

A partir de ahí, todo fue cuesta arriba. Entre bromas fuera de lugar, insinuaciones, frases que descolocaron al panel y guiños que nadie pidió, la situación se volvió un espiral incómodo del que nadie sabía bien cómo salir. Cuando intentaron cambiar de tema y preguntarle sobre su vida sentimental, Benito siguió en la misma línea, dejando al equipo sin palabras.

Entre chistes subidos de tono, insinuaciones y guiños que hacían transpirar a los presentes, el diseñador convirtió un simple tramo de entrevista en uno de los momentos más incómodos, inesperados y desinhibidos del año.

La conversación fue así: “Yo le mandé fueguitos a él”, confesó Benito sobre el intento de levante que tuvo con Damían Betular. “Sí, le mandé fueguitos y nunca contestó”. “Mandé sí, hacete el boludo”, le responde a Betular que dice que nunca lo vio, queriendo esquivar la cuestión.

“Ahora no escucho un c…”, dice y Nati Jota le indica que debe sacarse un auricular. “Querés que me saque, me desnudo acá”, dijo en chiste pero incomodando a todos.

“ ¿Dónde tiene el aparato?”, preguntan para regular el volumen y el diseñador vuelve a desubicarse: “Acá lo tengo el aparato”.

Queriendo salvar la entrevista, le preguntan si está en pareja o es pareja abierta, ante su tiroteo a Damián. “No, no, no abierta nada. Bueno, sí, algo abierto tengo, pero no sería la pareja”, dijo volviendo a intentar hacerse el gracioso.

