¡Atención trabajadores! ¿Cómo se paga el 24 y 31 de diciembre?
Con la llegada de las fiestas, surgen interrogantes sobre cómo se desarrollan las jornadas laborales durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo.
Las jornadas previas a las fiestas generan consultas sobre descansos, horarios y pagos en el sector público y privado.
En Argentina, los próximos feriados oficiales vinculados con las fiestas de fin de año son el 25 de diciembre, por Navidad, y el 1º de enero, por Año Nuevo. Son días inamovibles y quienes trabajen durante esas fechas deben percibir un recargo especial, equivalente a cobrar el doble de una jornada habitual.
Sin embargo, surgen dudas sobre lo que ocurre con el 24 y el 31 de diciembre, vísperas de las celebraciones. Estas fechas no están contempladas como feriados nacionales ni como días no laborables, por lo que la mayoría de los trabajadores desarrollará sus jornadas con normalidad, sin modificaciones en el salario.
En algunos casos, especialmente en el sector público, puede declararse un asueto administrativo durante el 24 y/o 31.
En el ámbito privado, no existe obligación legal de otorgar descanso, por lo que queda a criterio de cada empleador decidir si concede el día libre, reduce la jornada o mantiene la actividad completa. Cuando se otorga, el descanso es por decisión de la empresa, no un derecho garantizado por la ley.
Cuándo y cómo serán los feriados de 2026
El año comenzará con el clásico 1° de enero (inamovible), que en 2026 caerá jueves. Poco después llegará uno de los fines de semana largos más esperados: Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero (inamovibles), dando lugar a uno de los primeros “mini recesos” del año.
El 24 de marzo (inamovible), en el que se recordará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, caerá martes. En tanto, en abril, se producirá otro fin de semana largo con la coincidencia de dos jornadas significativas: el jueves 2 de abril (inamovible), Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Viernes Santo (inamovible), el 3.
En mayo, también habrá descansos de tres días, ideales para viajar o relajarse. El 1° de mayo (inamovible), que caerá viernes, se conmemorará el Día del Trabajador, mientras que el 25 de mayo (inamovible) será lunes.
El invierno llegará con una combinación de feriados inamovibles y trasladables. El 20 de junio (trasladable), que en 2026 caerá sábado, se recordará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, mientras que el jueves 9 de julio (inamovible), el Día de la Independencia.
Agosto también aportará una jornada central del calendario: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que será el lunes 17 de agosto (trasladable), lo que permitirá otro fin de semana largo en plena segunda mitad del año.
Hacia la última parte del 2026 volverán los descansos XL. El primero será el 12 de octubre (trasladable), que caerá lunes, cuando se celebre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El otro llegará el viernes 20 de noviembre (trasladable), en el marco del Día de la Soberanía Nacional.
El año concluirá con dos de las fechas más tradicionales: el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemorará el martes 8 de diciembre (inamovible), y la Navidad, que caerá viernes 25 de diciembre (inamovible), configurando un cierre de año con un nuevo fin de semana largo ideal para viajar, descansar o comenzar los preparativos de las fiestas.