¡Atención trabajadores! ¿Cómo se paga el 24 y 31 de diciembre?

Cuándo y cómo serán los feriados de 2026

El año comenzará con el clásico 1° de enero (inamovible), que en 2026 caerá jueves. Poco después llegará uno de los fines de semana largos más esperados: Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero (inamovibles), dando lugar a uno de los primeros “mini recesos” del año.

El 24 de marzo (inamovible), en el que se recordará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, caerá martes. En tanto, en abril, se producirá otro fin de semana largo con la coincidencia de dos jornadas significativas: el jueves 2 de abril (inamovible), Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Viernes Santo (inamovible), el 3.

En mayo, también habrá descansos de tres días, ideales para viajar o relajarse. El 1° de mayo (inamovible), que caerá viernes, se conmemorará el Día del Trabajador, mientras que el 25 de mayo (inamovible) será lunes.

El invierno llegará con una combinación de feriados inamovibles y trasladables. El 20 de junio (trasladable), que en 2026 caerá sábado, se recordará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, mientras que el jueves 9 de julio (inamovible), el Día de la Independencia.

Agosto también aportará una jornada central del calendario: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que será el lunes 17 de agosto (trasladable), lo que permitirá otro fin de semana largo en plena segunda mitad del año.

Hacia la última parte del 2026 volverán los descansos XL. El primero será el 12 de octubre (trasladable), que caerá lunes, cuando se celebre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El otro llegará el viernes 20 de noviembre (trasladable), en el marco del Día de la Soberanía Nacional.

El año concluirá con dos de las fechas más tradicionales: el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemorará el martes 8 de diciembre (inamovible), y la Navidad, que caerá viernes 25 de diciembre (inamovible), configurando un cierre de año con un nuevo fin de semana largo ideal para viajar, descansar o comenzar los preparativos de las fiestas.