Vicente, el "abuelo viral" que tras una promesa desafió a la obesidad y logró bailar en la boda de su nieta

Embed

"A mí me encanta bailar, toda la vida me ha gustado y ahora me siento limitado", confesó Vicente, quien no pudo contener la emoción cuando su nieta lo sacó a bailar "La Morocha", de Luck Ra, en la boda de otra de sus nietas.

Embed

Una trombosis, excesos y un alerta que lo hizo cambiar

La rutina del abuelo comenzó a cambiar después de pasar mucho tiempo en cama debido a una trombosis. Por aburrimiento, empezó a comer en exceso. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando experimentó dificultad para ir al baño y, en ocasiones, incluso le faltaba el aire mientras se movía en la cama.

Para peor, visitó al médico y no recibió una buena noticia: "Estás muy mal de los pulmones y del corazón". Luego, consultó a otro profesional, que lo tranquilizó. "Estás en una situación complicada, pero no peor", le aseguró. A pesar de ello, reflexionó que eran las primeras alertas para cambiar su rutina.

Vicente y Juan Ignacio son muy compañeros y esa relación fue fundamental para la mejora de salud del abuelo. Juani recordó que la actitud de su abuelo lo sorprendió gratamente porque lo llamó contando que iba a cuidarse. Sin embargo, su nieto mantenía cierta desconfianza, ya que el hombre había intentado comenzar otras dietas en el pasado, pero las abandonaba rápidamente.

Juani llamaba todos los días a su abuelo para ver su avance y acompañarlo. "Yo estaba superemocionado. Además, empezó a hacer algo que me sorprendió más, que era moverse. Comenzó levantándose para hacerse un mate", relató.