Video: Se enteró que su novia y su mejor amigo eran amantes por una cámara de seguridad

El joven tiktoker decidió compartirlo para pedirles consejos a los usuarios y no tardó en volverse viral. “Soy yo, ¿Qué debería hacer?”, escribió junto al clip.

El impactante video generó tanta repercusión que actualmente cuenta con más de 5 millones de reproducciones y una catarata de comentarios de todo tipo. “Ojalá yo me hubiera dado cuenta por un Tiktok ja, ja, ja al menos me hubiese vuelto famoso”, comentó un usuario, mientras que otro exclamó: “Menos mal te diste cuenta aunque no fue de la mejor manera”.

En los comentarios, los internautas le consultaban con insistencia a Andrés sobre cómo siguió la historia, por lo que el joven narró el desenlace.

“No hay tanto de qué hablar. Este video muestra todo lo que pasó, es de hace tiempo, pero hasta ahorita me di cuenta de ello. Nunca fuimos nada oficialmente, pero salíamos desde hace bastante tiempo”, explicó.

Asimismo, aseguró que el tercero en discordia ella se lo presentó como su mejor amigo, y que en la actualidad salen juntos.