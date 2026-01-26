Wanda Nara prendió fuego en vivo a L-Gante y Maxi López: "Compartieron una mina"

Lejos de victimizarse por completo, Wanda también reflexionó sobre cómo fue evolucionando el vínculo con sus ex parejas con el paso del tiempo. Según explicó, luego de la ruptura hubo enojo, reproches y heridas abiertas, pero esa etapa ya quedó atrás. “Al principio quedaron despechados, después se les pasó y podemos tener esta amistad”, aseguró, marcando una postura más conciliadora pese a la dureza de sus palabras.

En esa misma línea, la empresaria dejó en claro cuál es su deseo actual en relación con su pasado sentimental. “Yo quisiera llevarme bien con todos mis ex”, afirmó, dando a entender que apuesta a una convivencia adulta y sin conflictos, especialmente teniendo en cuenta los lazos familiares y mediáticos que la siguen uniendo a ellos.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la sinceridad de Wanda, el rol de sus ex parejas y la exposición pública de conflictos íntimos. Una vez más, Wanda Nara demostró que no teme decir lo que piensa, incluso cuando eso implica prender fuego en vivo a figuras con las que compartió una parte importante de su vida.