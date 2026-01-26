En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Wanda Nara
Maxi López
SIN PIEDAD

Wanda Nara prendió fuego en vivo a L-Gante y Maxi López: "Compartieron una mina"

Wanda Nara desconocertó a todos al revelar un dato desconocido de la vida sentimental de Maxi López y L-Gante.

Wanda Nara prendió fuego en vivo a L-Gante y Maxi López: Compartieron una mina

Wanda Nara prendió fuego en vivo a L-Gante y Maxi López: "Compartieron una mina"

Una vez más, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática y no dejó a nadie indiferente. La empresaria y conductora prendió fuego en vivo a dos de sus ex parejas, Maxi López y L-Gante, durante una explosiva entrevista en la que lanzó una frase que resonó con fuerza en redes y portales.

Leé también ¿Maxi López en bancarrota? Qué dijo el ex de Wanda Nara sobre su real situación
¿Maxi López en bancarrota? Qué dijo el ex de Wanda Nara sobre su real situación

“Compartieron una mina”, lanzó. Sus declaraciones sorprendieron tanto por la crudeza como por el tono con el que decidió exponer situaciones del pasado que, hasta ahora, no habían salido a la luz de manera tan directa.

La escena se dio durante su participación en Sería increíble (Olga), el programa que conduce Nati Jota, donde se produjo una coincidencia tan inesperada como incómoda: en el mismo espacio estuvieron presentes dos de los ex más importantes en la vida sentimental de Wanda. La tensión se percibía en el aire y, lejos de esquivar el tema, la mediática decidió hablar sin filtros y decir todo lo que pensaba.

En medio de la charla, Wanda Nara hizo referencia a las infidelidades que sufrió durante sus relaciones y apuntó directamente contra ambos hombres, dejando en claro que guarda recuerdos amargos de esa etapa. “Entre los dos me cagaron con media Argentina, hasta compartieron una mina. Soy el amor de la vida de los dos”, lanzó sin titubear, generando sorpresa tanto en el estudio como entre los espectadores que seguían el programa en vivo.

Lejos de victimizarse por completo, Wanda también reflexionó sobre cómo fue evolucionando el vínculo con sus ex parejas con el paso del tiempo. Según explicó, luego de la ruptura hubo enojo, reproches y heridas abiertas, pero esa etapa ya quedó atrás. “Al principio quedaron despechados, después se les pasó y podemos tener esta amistad”, aseguró, marcando una postura más conciliadora pese a la dureza de sus palabras.

En esa misma línea, la empresaria dejó en claro cuál es su deseo actual en relación con su pasado sentimental. “Yo quisiera llevarme bien con todos mis ex”, afirmó, dando a entender que apuesta a una convivencia adulta y sin conflictos, especialmente teniendo en cuenta los lazos familiares y mediáticos que la siguen uniendo a ellos.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la sinceridad de Wanda, el rol de sus ex parejas y la exposición pública de conflictos íntimos. Una vez más, Wanda Nara demostró que no teme decir lo que piensa, incluso cuando eso implica prender fuego en vivo a figuras con las que compartió una parte importante de su vida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Maxi López L-Gante
Notas relacionadas
"Empieza con N": la bomba de Wanda Nara sobre la mujer con la que Maxi López y L-Gante la habrían engañado
El venenoso dardo de Cinthia Fernández ante el rumor de embarazo de Wanda Nara
Afirman que La Reini juega para Wanda Nara: el plan para desgastar a Verónica Lozano

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar