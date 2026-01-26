Maxi López cruzó a Wanda Nara y reveló quién es el verdadero amor de su vida

Luego de entrevistar a L-Gante en el estudio del ciclo de streaming Sería increíble por Olga, Maxi López habló con los medios que lo aguardaban a la salida después de lo que fue ese reencuentro con el ex de Wanda Nara.
Tras las recientes declaraciones de Wanda Nara donde sostuvo que ella es el amor de la vida de Maxi López, el ex futbolista le contestó a corazón abierto.
“La verdad es que es un pibe bárbaro, me cae súper bien. Me cayó siempre bien, es más, cuando vinieron a Suiza los recibí yo”, respondió el ex futbolista dejando en claro la buena onda que tiene con Elian Valenzuela.
En otras preguntas que le hicieron ante las cámaras, uno de los cronistas le consultó por unas recientes declaraciones de Wanda al aire en Olga donde afirmó "es el amor de su vida".
Consultado por los periodistas a la salida del streaming, Maxi López aclaró al instante: "El amor de mi vida es Daniela (Christiansson), la amo con todo mi corazón". Y luego añadió: "Wanda es mamá de mis tres chicos, trabajamos juntos por los chicos, y con Dani por Landito y por Elle".
En otro tramo de la charla el ex futbolista comentó que "falta muy poquito" para que su esposa viaje a la Argentina y así instalarse definitivamente en familia con los pequeños Elle y Lando, quien tiene dos meses de vida.
Sobre su nueva vida en el país, el ex futbolista dejó en claro que vive un gran presente y aclaró que no pasa por una complicada situación económica.
“¿En bancarrota? ¿Me prestas unos mangos vos?”, respondió Maxi López con humor ante le repregunta del cronista sobre ese tema financiero. Y agregó: “Estoy bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y venirme a la Argentina es para estar con mis hijos. Aparte estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que me divierte".
Video: Puro Show (El Trece).
L-Gante visitó el lunes el streaming Sería Increíble por Olga y se reencontró con Maxi López, en un clima de total buena onda. Sin embargo, quien lanzó una bomba vía telefónica fue Wanda Nara, ex pareja de ambos.
"La verdad es que se complementan bárbaro, porque son el agua y el aceite, así que quizás lo que no tiene uno tiene el otro", comenzó picante conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
A lo que Nati Jota le preguntó directamente: "¿Estamos en presencia de tus exs favoritos?". Y ella fiel a su estilo frontal no dudó: "¿De mis exs favoritos? Estás en presencia en que entre los dos me habrán cagado con media argentina".
Sin aflojar en el tema, la mediática agregó picantísima: "Es más... Después que se queden hablando, porque creo que hasta compartieron una mina. Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias".
"¿De quién decís?", insistieron desde el programa para saber quién era la mujer en cuestión. Y Wanda Nara lanzó sin vueltas: "De una que empieza con N". La respuesta dio pie a que Maxi López disparara otra frase lapidaria: "El muerto se asusta del degollado".
Nati Jota preguntó cómo los descubrió y ahí Wanda los incineró a los dos: "Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa".