WhastApp: Los estafadores se siguen aprovechando del COVID-19 y pueden robarte los ahorros

Lo que no se sabe es que este código no tiene nada que ver con la vacunación y, si cae en manos equivocadas, lleva a la pérdida completa de la cuenta de WhatsApp del usuario. Esto se debe al sistema de verificación de la aplicación de Meta, que envía un código numérico al celular para corroborar que el dueño de la línea realmente quiera hacer el cambio y no se trata de un acceso indebido.

Si los delincuentes obtienen los 6 dígitos de verificación, tendrán acceso directo a la cuenta personal de la víctima y podrán comunicarse con sus contactos para expandir el robo de datos, que se corona con el saqueo de cuentas bancarias.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios no compartir información personal con números desconocidos de WhatsApp y verificar la autenticidad de los mensajes y llamadas recibidas. Asimismo, se aconseja habilitar la verificación en dos pasos, una medida de seguridad adicional que impide que terceros accedan a la cuenta de WhatsApp sin autorización.