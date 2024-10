WhatsApp confirmó que dejará de funcionar en estos celulares: el listado completo.

Cada año, WhatsApp añade nuevas funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. No obstante, este proceso también trae una consecuencia inevitable: los dispositivos más antiguos no pueden seguir el ritmo de estas actualizaciones. Por lo tanto, WhatsApp dejará de funcionar en celulares que cuenten con sistemas operativos que ya no son compatibles. Si tu teléfono está en la lista de dispositivos afectados, será imposible seguir utilizando la aplicación de mensajería más popular.