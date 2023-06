WhatsApp: evita el espionaje con este truco

image.png

Cómo saber si alguien te espía en WhatsApp

Cabe destacar que no se debe utilizar aplicaciones como WhatsApp Plus, ya que estas pueden tener acceso a lo que se envía en las notas de voz al no estar protegido con la privacidad de extremo a extremo.

Teniendo en cuenta eso, se debe seguir una serie de simples pasos, si se cuenta con un dispositivo Android:

Ir a los Ajustes.

Ingresar a Aplicaciones y ubicar WhatsApp.

Allí figurarán los permisos.

Desactivar la opción que permite que Google o el teléfono Android pueda acceder al micrófono de WhatsApp.

image.png

De esa manera, se evitará que, al enviar un mensaje de voz, este no quedará almacenado en la nube. En el caso de contar con iPhone, el procedimiento será distinto: