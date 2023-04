WhatsApp: guía para activar el botón responder con mensaje en la notificación de llamadas

Te mostraremos cómo activar el botón "Responder con mensaje" en la notificación de llamadas. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque te permite explicar rápidamente por qué no has podido contestar la llamada, ya sea porque estás en una reunión de trabajo, estudiando, viajando en autobús, entre otras situaciones. Además, si no has abierto la aplicación, no dejarás la hora de última conexión o el estado "En línea". Es importante destacar que este botón solo está disponible actualmente en la versión beta de WhatsApp para usuarios de Android. Pero no te preocupes, más adelante te explicaremos cómo obtenerla.

Whatsapp: Pasos para activar el botón de responder con un mensaje la notificación de llamadas