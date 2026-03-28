¿Reconciliación en puerta? Sebastián Graviotto sorprendió al hablar de Juana Repetto y lanzó una frase clave

IG Sebastián Graviotto reconciliación Juana Repetto 2

Por otra parte, también hubo espacio para destacar su rol como padre. Un seguidor lo definió como “un PADRAZO”, y Graviotto respondió con total sinceridad sobre el día a día de la paternidad: “Lo intento todos los días… a veces me sale, a veces me lo duerme Jua en 8 segundos. Capacitación permanente”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de sus hijos mayores disfrutando de una tarde al aire libre, reflejando que el aprendizaje constante y el compromiso forman parte esencial de su presente familiar. ¿Será que la reconciliación de Juana Repetto con el padre de sus dos hijos más chicos ya está en marcha?

IG Sebastián Graviotto - padrazo

Cómo fue el primer encuentro de Sebastián Graviotto con su hijo luego de las críticas por no acompañar a Juana Repetto en el parto

Sebastián Graviotto, expareja de Juana Repetto, compartió el primer encuentro con su hijo Timoteo, a poco más de una semana de su nacimiento, y el gesto no tardó en generar una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Después de días atravesados por versiones cruzadas y duros cuestionamientos por su ausencia en el momento del parto, el instructor de esquí decidió mostrarse. Lo hizo a través de un video tan íntimo como emotivo, donde se lo puede ver acariciando suavemente los pies del bebé. La escena, cargada de ternura, se viralizó en cuestión de horas y marcó un punto de inflexión en la mirada del público.

Cabe recordar que su faltazo en el nacimiento a mediados de febrero había despertado múltiples críticas, sobre todo porque Juana Repetto atravesó una cesárea mientras él se encontraba lejos por compromisos laborales. Sin embargo, ni bien tuvo la posibilidad de viajar, fue directo a conocer a su hijo y dejó en evidencia —más con imágenes que con palabras— su intención de involucrarse en esta nueva etapa.

Embed

La publicación no tardó en multiplicarse. Muchos de los usuarios que anteriormente lo habían cuestionado, esta vez optaron por dejarle mensajes de cariño, apoyo y buenos deseos, destacando la emoción del momento y celebrando el vínculo que comienza a construirse.

En paralelo, Juana Repetto también quedó en el centro de la escena al explicar los motivos por los cuales decidió no exponer públicamente el rostro de su tercer hijo. A pesar de mostrarse habitualmente sin filtros en redes, en esta oportunidad eligió resguardar la intimidad del pequeño.

Además, en medio de su recuperación, salió a aclarar una situación que había generado cierto revuelo. Negó cualquier tipo de conflicto con su padre, Nicolás Repetto, luego de que él compartiera una imagen en la que se veía la carita de Timoteo, algo que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Así, entre emociones a flor de piel, polémicas recientes y decisiones familiares, el reencuentro terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados, con un bebé que, desde su llegada, ya logró revolucionarlo todo.