José Coronado arrasa en Netflix con un nuevo thriller psicológico y es el gran estreno del 2026

José Coronado y Stéphanie Magnin protagonizan "Los creyentes"

Uno de los pilares de Los creyentes es el enfrentamiento emocional entre sus protagonistas. José Coronado vuelve a demostrar su capacidad para encarnar personajes complejos, ambiguos y moralmente inquietantes. Su versión de Martín no es un villano evidente, sino una figura llena de matices que genera tanto rechazo como compasión.

Por su parte, Stéphanie Magnin aporta vulnerabilidad y determinación a Ruth. Su interpretación sostiene el conflicto interno de una mujer que busca respuestas mientras lidia con el miedo de descubrir una verdad devastadora.

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El equipo creativo detrás de la película "Los creyentes"

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía.

El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

"Los creyentes", el nuevo thriller psicológico de Netflix

Más allá del misterio, Los creyentes también explora temas profundos como la relación entre padres e hijos, el peso del pasado y el impacto de las creencias extremas en la vida cotidiana.

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Martín no solo representa una posible amenaza, sino también el retrato de una persona consumida por sus ideas. Su obsesión con teorías conspirativas refleja un fenómeno actual que conecta con la realidad, lo que hace que la historia resulte aún más inquietante.

Ruth, por su parte, encarna la lucha entre el amor familiar y la necesidad de descubrir la verdad. Su viaje no es solo externo, sino también interno.

Cuándo se estrena "Los creyentes" en Netflix

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por José Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna).

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Con este estreno, Netflix refuerza su apuesta por una producción europea. Los creyentes se posiciona como una de las propuestas más intensas del año dentro del género.

El 24 de julio marcará el momento en que el público podrá descubrir si todas las sospechas tienen fundamento o si la verdad es aún más perturbadora de lo que parece. Lo que está claro es que esta historia no dejará indiferente a nadie.