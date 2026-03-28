La bronca de Franco Colapinto por largar 15° en el GP de Japón

"En la qualy no estuvimos bien", se lamentó Franco Colapinto luego de finalizar la sesión clasificatoria del Gran Premio de Japón, donde el piloto de Alpine no logró ocultar su frustración tras obtener el 15° puesto.
El piloto de Alpine se mostró frustrado por no alcanzar la Q3 y clasificarse 15° en el Gran Premio de Japón.
Colapinto se mostró frustrado por no alcanzar la Q3 y clasificarse 15° en el Gran Premio de Japón.
"En la qualy no estuvimos bien", se lamentó Franco Colapinto luego de finalizar la sesión clasificatoria del Gran Premio de Japón, donde el piloto de Alpine no logró ocultar su frustración tras obtener el 15° puesto.
A pesar de haber superado el primer corte, el joven de Pilar sintió que el potencial del monoplaza A526 no fue explotado al máximo en el exigente trazado de Suzuka, especialmente al compararse con su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la séptima posición.
El argentino, que debuta este fin de semana en el circuito nipón, describió una jornada de altibajos, donde la falta de consistencia le impidió pelear por un lugar en la Q3. "La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho", analizó con autocrítica el corredor de 22 años, quien detuvo el cronómetro en 1:30.627, quedando a casi un segundo del registro de Gasly.
Según explicó Colapinto, uno de los mayores desafíos fue encontrar el equilibrio con poca carga de combustible, una dificultad que arrastró desde los entrenamientos del viernes.
A pesar del trago amargo, la esperanza del piloto reside en el desempeño del coche para el domingo. "En general, creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy", sostuvo el pilarense, confiando en que la configuración para tandas largas le permita avanzar posiciones en una pista altamente técnica.
Su objetivo será realizar una buena largada y capitalizar la competitividad que el equipo mostró durante los ensayos con tanque lleno.
La carrera en Suzuka, que consta de 53 vueltas, representa un reto crucial para Colapinto antes del extenso receso que sufrirá el calendario de la Fórmula 1 debido a las cancelaciones de las fechas en Baréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto en Medio Oriente.