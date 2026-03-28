La bronca de Franco Colapinto por largar 15° en el GP de Japón

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A pesar del trago amargo, la esperanza del piloto reside en el desempeño del coche para el domingo. "En general, creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy", sostuvo el pilarense, confiando en que la configuración para tandas largas le permita avanzar posiciones en una pista altamente técnica.

Su objetivo será realizar una buena largada y capitalizar la competitividad que el equipo mostró durante los ensayos con tanque lleno.

La carrera en Suzuka, que consta de 53 vueltas, representa un reto crucial para Colapinto antes del extenso receso que sufrirá el calendario de la Fórmula 1 debido a las cancelaciones de las fechas en Baréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto en Medio Oriente.