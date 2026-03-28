Quién es la exnovia de Fede Bal que anunció su embarazo y mostró las primeras fotos de su pancita

Sofía Aldrey embarazo 1

Sin embargo, lo que terminó de despejar cualquier duda fue el mensaje que acompañó las imágenes. En ese texto, Sofía Aldrey eligió compartir sus sensaciones y abrir su corazón sobre este momento único que atraviesa: “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba, conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula”, expresó.

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Luego, sumó una reflexión muy personal que también llamó la atención de sus seguidores: “Agradecer siempre, esta vez a la Virgen de la Medalla Milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací”. Y, fiel a su estilo, cerró con un guiño para quienes la siguen día a día: “Tengo mucho de beauty de París pendiente para mostrarles”.

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Como era de esperar, la publicación no pasó inadvertida. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron con mensajes de cariño, sorpresa y felicitaciones. Las imágenes —en las que se la ve acariciando su pancita— comenzaron a circular con fuerza, confirmando que la noticia logró conmover tanto a sus seguidores como a quienes recordaban su historia con Fede Bal.

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Cómo fue la historia de amor entre Fede Bal y Sofía Aldrey y por qué terminó escandalosamente

La historia de amor entre Fede Bal y Sofía Aldrey comenzó como esos romances que parecen sacados de una película… pero terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más explosivos del mundo del espectáculo.

Aunque se conocían desde la infancia, el reencuentro que lo cambió todo ocurrió entre 2018 y 2019 en Mar del Plata, cuando el actor estaba instalado allí por compromisos teatrales. Fue en ese contexto donde Sofía, maquilladora e integrante de una reconocida familia empresaria —nieta de Florencio Aldrey— volvió a cruzarse en su vida y la chispa se encendió rápidamente.

El vínculo empezó sin etiquetas claras, pero fue tomando forma con el correr de los meses. Un momento clave para la pareja llegó en diciembre de 2019, tras la muerte de Santiago Bal, padre de Fede. En ese difícil contexto, Aldrey se convirtió en un sostén emocional fundamental, afianzando una relación que, hasta entonces, transitaba sin rótulos.

Poco después, la pareja enfrentó otro golpe inesperado: en febrero de 2020, Fede fue diagnosticado con cáncer de colon. Lejos de alejarse, Sofía redobló su compromiso. Fue ella quien lo incentivó a realizarse los chequeos y quien estuvo a su lado durante todo el tratamiento, incluso mudándose para acompañarlo de cerca e interrumpiendo su rutina para priorizar su cuidado. Ese proceso, sin dudas, fortaleció el vínculo, que se extendió durante casi tres años, con algunas idas y vueltas pero con una base afectiva sólida.

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Sin embargo, todo cambió de manera abrupta en febrero de 2023. El final llegó envuelto en un escándalo que rápidamente se apoderó de los medios: el recordado “Lavarropas Gate”. Según trascendió, a las 5 de la mañana, Bal puso a lavar ropa tras un encuentro, y la app del electrodoméstico —conectada al WiFi— notificó la actividad en el celular de Sofía, quien no estaba en la casa.

Ese episodio fue solo la punta del iceberg. A partir de allí, salieron a la luz chats explícitos con distintas mujeres, entre ellas Claudia Albertario, Estefi Berardi, Sol Báez —señalada como una relación paralela de cuatro años— y una bailarina identificada como Nuria. Las pruebas confirmaban múltiples infidelidades.

Fue Yanina Latorre quien por aquel entonces dio a conocer los detalles en el ciclo televisivo LAM (América TV), desatando un verdadero tsunami mediático. Frente a semejante situación, Sofía no dudó y puso fin a la relación de manera definitiva.

El escándalo se extendió durante meses y dejó a Fede en el centro de la polémica, quien con el tiempo reconoció su arrepentimiento. Así, lo que comenzó como un reencuentro cargado de historia y emociones, terminó de la forma más inesperada y escandalosa.