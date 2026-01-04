En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Venezuela
Política

Patricia Bullrich reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "Todavía sigue..."

Desde un acto en el Obelisco, la senadora cuestionó a la cúpula que acompañó a Nicolás Maduro y pidió por los presos políticos

Las declaraciones se dieron desde el Obelisco, donde se lleva adelante un acto encabezado por manifestantes opositores al chavismo. Allí, Bullrich sostuvo que la estructura de poder que rodeaba a Maduro “todavía sigue ahí, pero será por poco tiempo”, y definió a Venezuela como “un narcoestado”.

En diálogo exclusivo con A24, Bullrich sostuvo: "En primer lugar, volvemos a decir que para nosotros lo sucedido de la extracción de Maduro y su señora de Venezuela ha sido un proceso muy importante que muestra una captura de un narco criminal de uno de los carteles más brutales que ha existido"

Y continuó: "Comienza un proceso de transición, que va a ser un proceso complejo porque el Estado está totalmente infiltrado. Argentina, lo ha dicho el presidente de la nación, Argentina va a estar siempre del lado de la democracia y la libertad y va a acompañar este proceso para que Venezuela recupere su libertad.".

Embed

En ese marco, calificó al exmandatario venezolano como “el heredero de una dictadura de más de 26 años que destruyó un pueblo” y denunció las consecuencias del régimen sobre la sociedad. “Luego de años de padecimientos, de exilios y de presos que aún hoy siguen en las cárceles y deberán salir lo antes posible, pedimos también por nuestros argentinos”, expresó.

La senadora hizo especial hincapié en la situación de Nahuel Gallo, a quien describió como “atrapado por esta dictadura”, y remarcó que su liberación debe ser una prioridad en este nuevo escenario político.

Bullrich consideró que se atraviesan “horas decisivas” para Venezuela y advirtió que, aunque Maduro ya no esté en el poder, el sistema que lo sostuvo continúa vigente. “Deberá desarmarse con inteligencia esa dictadura que se infiltró en las instituciones democráticas. La Justicia es parte del problema, el Poder Ejecutivo ni hablar, y las fuerzas armadas y de seguridad quedaron atrapadas en el sistema”, enumeró.

Además, aseguró que la Argentina “desde un primer momento apoyó la definición correcta del título que tiene que tener Maduro, como narcodictador”, y subrayó el impacto regional de la crisis venezolana.

Embed

En ese sentido, recordó el éxodo masivo provocado por la situación del país caribeño. “Casi nueve millones de venezolanos están hoy en el mundo entero, muchos de ellos aquí en la Argentina”, afirmó.

Para cerrar, Bullrich se mostró optimista sobre el futuro político de Venezuela y destacó el rol de la principal referente opositora. “Hoy Venezuela va hacia el camino de la libertad. Quiero recordar a María Corina Machado, una líder de envergadura, una líder de la paz, que representa todo aquello que los venezolanos quieren”, concluyó.

