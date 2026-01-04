Patricia Bullrich reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "Todavía sigue..."

Embed

En ese marco, calificó al exmandatario venezolano como “el heredero de una dictadura de más de 26 años que destruyó un pueblo” y denunció las consecuencias del régimen sobre la sociedad. “Luego de años de padecimientos, de exilios y de presos que aún hoy siguen en las cárceles y deberán salir lo antes posible, pedimos también por nuestros argentinos”, expresó.

La senadora hizo especial hincapié en la situación de Nahuel Gallo, a quien describió como “atrapado por esta dictadura”, y remarcó que su liberación debe ser una prioridad en este nuevo escenario político.

Bullrich consideró que se atraviesan “horas decisivas” para Venezuela y advirtió que, aunque Maduro ya no esté en el poder, el sistema que lo sostuvo continúa vigente. “Deberá desarmarse con inteligencia esa dictadura que se infiltró en las instituciones democráticas. La Justicia es parte del problema, el Poder Ejecutivo ni hablar, y las fuerzas armadas y de seguridad quedaron atrapadas en el sistema”, enumeró.

Además, aseguró que la Argentina “desde un primer momento apoyó la definición correcta del título que tiene que tener Maduro, como narcodictador”, y subrayó el impacto regional de la crisis venezolana.

Embed

En ese sentido, recordó el éxodo masivo provocado por la situación del país caribeño. “Casi nueve millones de venezolanos están hoy en el mundo entero, muchos de ellos aquí en la Argentina”, afirmó.

Para cerrar, Bullrich se mostró optimista sobre el futuro político de Venezuela y destacó el rol de la principal referente opositora. “Hoy Venezuela va hacia el camino de la libertad. Quiero recordar a María Corina Machado, una líder de envergadura, una líder de la paz, que representa todo aquello que los venezolanos quieren”, concluyó.