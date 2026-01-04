El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: "Venezuela merece..."

González Urrutia destacó que la salida de Maduro del país y su situación judicial configuran un nuevo escenario, pero aclaró que eso no reemplaza los desafíos pendientes. “Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, advirtió.

El presidente electo volvió a reclamar la “liberación inmediata e incondicional” de los presos políticos, tanto civiles como militares, y sostuvo que no puede haber una transición democrática real mientras continúen las detenciones arbitrarias. “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta por pensar distinto o por exigir derechos”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, hizo un llamado a la unidad nacional como condición indispensable para la reconstrucción del país. “Nos debemos a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que el futuro debe construirse con firmeza, respeto y unidad nacional”, expresó.

Además, González Urrutia se dirigió directamente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, sostuvo.

Para cerrar, definió el momento actual como una oportunidad histórica y ratificó su compromiso democrático. “Este es un momento histórico, lo asumimos con claridad y compromiso. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Ese país lo construiremos juntos”, concluyó.