Mundo
Edmundo González Urrutia
Venezuela
venezuela

El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: "Venezuela merece..."

El presidente electo aseguró que la detención del líder chavista marca un punto de inflexión, pero advirtió que la transición democrática solo será posible con la liberación de todos los presos políticos.

El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: Venezuela merece...

El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: "Venezuela merece..."

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se expresó públicamente tras el operativo encabezado por Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro y aseguró que el país atraviesa un momento histórico que abre un nuevo escenario político, aunque aclaró que aún quedan tareas fundamentales por delante.

Leé también China pidió la liberación de Maduro y cuestionó la intervención en Venezuela
 Xi Jinping  y Nicolás Maduro, el viernes 2 de enero, en Caracas, Venezuela (@nicolasmaduro)

A través de un video publicado en su cuenta de X, de casi cuatro minutos de duración, González Urrutia reafirmó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho. “Nuestro compromiso es lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”, afirmó.

El dirigente sostuvo que los acontecimientos recientes representan un quiebre en la historia venezolana. “Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”, remarcó, al tiempo que pidió mantener la calma y la responsabilidad institucional.

En ese sentido, enfatizó que la normalización del país solo será posible con la liberación de todos los presos políticos. “La normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, señaló.

González Urrutia destacó que la salida de Maduro del país y su situación judicial configuran un nuevo escenario, pero aclaró que eso no reemplaza los desafíos pendientes. “Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, advirtió.

El presidente electo volvió a reclamar la “liberación inmediata e incondicional” de los presos políticos, tanto civiles como militares, y sostuvo que no puede haber una transición democrática real mientras continúen las detenciones arbitrarias. “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta por pensar distinto o por exigir derechos”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, hizo un llamado a la unidad nacional como condición indispensable para la reconstrucción del país. “Nos debemos a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que el futuro debe construirse con firmeza, respeto y unidad nacional”, expresó.

Además, González Urrutia se dirigió directamente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, sostuvo.

Para cerrar, definió el momento actual como una oportunidad histórica y ratificó su compromiso democrático. “Este es un momento histórico, lo asumimos con claridad y compromiso. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Ese país lo construiremos juntos”, concluyó.

