Netflix estrenó la comedia romántica del año y es la serie más popular con tan solo 8 episodios. (Foto: Archivo)
Netflix arrancó el 2026 con un movimiento silencioso, pero efectivo. Sin grandes anuncios ni campañas anticipadas, la plataforma sumó a su catálogo una nueva serie que rápidamente comenzó a captar la atención de los suscriptores. Se trata de Amor de oficina, una producción mexicana que combinó comedia romántica, ambición empresarial y vínculos personales dentro de un entorno laboral.
Desde su estreno el 1 de enero, la serie empezó a posicionarse como una de las más recomendadas dentro del género, impulsada por comentarios positivos y por una historia que conectó con el público desde el primer episodio.
Amor de oficina se integró a un catálogo repleto de series y películas de comedia y romance, aunque encontró su propio lugar gracias a una trama ambientada en el mundo corporativo. El enfoque laboral, sumado a un romance inesperado, fue clave. La serie no tardó en convertirse en tema de conversación entre quienes buscaban una historia liviana, actual y con personajes fácilmente identificables.
De qué trata Amor de oficina en Netflix
La producción fue creada y dirigida por Carolina Rivera, quien desarrolló una historia centrada en la competencia por el poder dentro de una empresa. El relato presentó a dos personajes con objetivos claros y ambiciones personales que chocaron desde el primer momento.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "La estrella de la oficina y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior…, pero el romance amenaza con sabotear sus planes".
Uno de los ejes centrales de Amor de oficina fue el romance que surgió en el momento menos oportuno. La serie exploró cómo una relación sentimental puede convertirse en un problema cuando existen intereses económicos y jerarquías de poder.
Lejos de centrarse únicamente en el amor, la trama avanzó sobre decisiones laborales, estrategias empresariales y alianzas internas. El vínculo entre los protagonistas funcionó como motor narrativo, pero siempre condicionado por el entorno en el que se desarrolló. Netflix apostó así por una comedia romántica con matices, donde el humor convivió con la tensión propia del mundo corporativo.
El debut de Amor de oficina en Netflix en enero de 2026
El estreno oficial de la serie se produjo el 1 de enero de 2026. Desde ese momento, los usuarios que decidieron darle play coincidieron en que fue una de las sorpresas del inicio del año.
La recepción inicial fue positiva, especialmente por el ritmo de los episodios y por la forma en que la historia avanzó sin vueltas innecesarias. Muchos suscriptores señalaron que se trató de una opción ideal para maratonear durante los primeros días del año.
Los protagonistas que sostuvieron la trama
El peso narrativo de Amor de oficina recayó en gran parte sobre sus protagonistas. Ana González Bello construyó un personaje sólido, decidido y con una ambición clara dentro de la empresa. Su interpretación reflejó la lucha por el reconocimiento en un entorno competitivo.
Diego Klein, en tanto, aportó carisma y ambigüedad a su personaje. Como heredero del dueño, su rol estuvo atravesado por el privilegio, pero también por la necesidad de demostrar mérito propio.
El elenco de la serie Amor de oficina en Netflix
Ana González Bello
Diego Klein
Martha Reyes Arias
Paola Fernández
Nicolás de Llaca
Marco León
Alexis Ayala
Fernando Memije
Jerry Velázquez
Manuel Calderón
Por qué Amor de oficina se volvió una de las más recomendadas
Desde su llegada a Netflix, la serie comenzó a recibir recomendaciones constantes. Los espectadores destacaron que se trató de una comedia romántica efectiva, sin excesos dramáticos ni giros forzados.
El formato de los episodios permitió un consumo ágil, mientras que la historia mantuvo coherencia de principio a fin. La combinación de romance, competencia laboral y humor cotidiano resultó atractiva para un público amplio.