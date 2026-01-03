Diego Peretti arrasa en Netflix con esta divertida comedia familiar y es la película más vista

El personaje de Diego Peretti quedó a cargo de la casa y de sus cuatro hijos. A partir de ese momento, el relato avanzó entre situaciones caóticas, errores constantes y momentos de aprendizaje forzado. El humor surgió del contraste entre la percepción previa de las tareas domésticas y la realidad concreta de sostener un hogar.

La película construyó sus escenas a partir de pequeños conflictos diarios. No apeló a exageraciones extremas, sino a situaciones que muchas familias reconocieron como propias. Esa cercanía fue clave para que la audiencia empatizara rápidamente con la historia.

Una comedia familiar que abordó temas actuales

Más allá del entretenimiento, la película puso sobre la mesa cuestiones que hoy forman parte del debate social. La corresponsabilidad familiar, la distribución de tareas y el reconocimiento del trabajo no remunerado aparecieron como ejes centrales.

El guion expuso estas problemáticas sin solemnidad. A través de situaciones concretas, mostró cómo el funcionamiento del hogar dependió de labores que muchas veces pasaron desapercibidas. Esa mirada permitió que la historia trascendiera el formato de comedia ligera.

En este contexto, el regreso de Diego Peretti en Netflix se interpretó también como una oportunidad para que nuevas audiencias se acercaran a un relato que, aunque estrenado años atrás, dialogó con preocupaciones actuales.

El elenco de "Mamá se fue de viaje" con Diego Peretti

Diego Peretti

Carla Peterson

Martín Lacour

Agustina Cabo

Julián Baz

Lorenzo Winograd

Pilar Gamboa

Guillermo Arengo

Martín Piroyansky

Maruja Bustamante

El estreno original y su segunda vida en Netflix

La película se estrenó originalmente en 2017 y tuvo un recorrido sólido en salas. Sin embargo, fue su incorporación al catálogo de Netflix la que le otorgó una nueva dimensión. El streaming permitió que el film llegara a públicos que no lo habían visto en su lanzamiento inicial.

Este fenómeno no fue aislado. Netflix logró revitalizar varios títulos argentinos que encontraron una segunda oportunidad gracias al consumo bajo demanda. En este caso, el reconocimiento del elenco y la vigencia del tema funcionaron como motores principales del éxito.

Por qué ver la película "Mamá se fue de viaje"

El éxito reciente se explicó por varios factores combinados. Por un lado, la familiaridad del elenco generó confianza en los espectadores. Por otro, el tono accesible permitió que la película fuera elegida para un consumo compartido, ideal para ver en familia.

Además, la duración y el ritmo narrativo facilitaron una experiencia ágil, sin momentos extensos de tensión. La historia avanzó de manera fluida, manteniendo el interés hasta el final.

En un contexto donde abundan las producciones internacionales, el regreso de Diego Peretti en Netflix demostró que el cine argentino todavía tiene un espacio relevante dentro del catálogo global.

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"