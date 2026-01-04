El violento cruce del novio de Wanda Nara con un notero de Infama: amenazas y un video que lo expone

La situación escaló rápidamente. Según el testimonio, Migueles se metió en la conversación sin motivo y lanzó una frase que encendió todas las alarmas: “Termino esto y te voy a ir a buscar”, le dijo dos veces, según aseguró Descalzi.

El cronista remarcó que estaba sin cámara, que no estaba grabando y que solo quería hacer una consulta breve. Sin embargo, el tono del empresario fue cada vez más agresivo. “Es una persona que intimida. Me habló de manera muy violenta, sin manejo de la situación. Sentí que vino a provocarme”, explicó el cronista.

En el programa mostraron el video del momento, donde se percibe claramente la incomodidad, el clima hostil y la actitud amenazante de Migueles, lo que generó un fuerte debate en el piso y en redes sociales.

“Yo no le tengo miedo a nadie, pero es alguien que impone respeto desde la agresividad. Está incómodo, está desbordado”, concluyó Descalzi, visiblemente molesto por lo vivido.

El episodio vuelve a poner a Martín Migueles en el centro de la polémica, no solo por las causas judiciales que lo rodean, sino ahora también por su comportamiento frente a la prensa, dejando a Wanda Nara nuevamente envuelta en un escándalo mediático que suma capítulos día tras día.

Qué había dicho la China Suárez sobre el casamiento con Mauro Icardi

Muchas repercusiones generó la entrevista que le realizó Mario Pergolini a la China Suárez para Otro día perdido (El Trece). Pero tampoco pasó desapercibida la presencia de Mauro Icardi, quien acompañó a su pareja y confirmó que tiene previsto proponerle matrimonio en 2026.

Todo empezó cuando el conductor del ciclo le preguntó a la actriz sobre la posibilidad de casarse con el delantero del Galatasaray. Dando claras muestras de que es un tema que no hablan mucho, Eugenia subrayó que solo contemplaría formalizar el vínculo cuando Mauro pueda cerrar definitivamente su disputa legal con Wanda Nara.

En ese sentido, Icardi señaló que su divorcio con la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) está muy avanzado y recién se concretaría para marzo de 2026.

Fue allí que el delantero sorprendió incluso a su pareja al revelar que tiene pensado hacerle una propuesta formal de casamiento cuando finalice el trámite: "Primero me tengo que divorciar pero estamos esperando eso. El trámite ya está hecho desde el año pasado y cuando salga lo vamos a festejar".

"Vamos empezar a planearlo (el casamiento) una vez que me divorcie", subrayó Mauro al aire, por si no había quedado claro. Así las cosas, parece que el 2026 traerá buenas noticias para la pareja, que inició su vínculo sentimental en diciembre de 2024.

La China, sorprendido por las declaraciones de su novio, reaccionó emocionada: "Ya es todo un avance que diga eso porque no es un tema que hablemos mucho".