Roly Serrano en pareja con una joven 44 años menor: quién es y cómo se conocieron
La periodista Noelia Santone sorprendió en Infama con la noticia que vincula a Roly Serrano con una jóven, en paralelo a su retorno artístico tras un grave accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte. Enterate de quién se trata.
4 ene 2026, 21:52
Roly Serrano volvió a ser noticia, esta vez por una revelación inesperada sobre su vida sentimental. En el segmento La Picada del Chimento de Infama (América TV), la periodista Noelia Santone contó que el actor de 70 años estaría en pareja con Candelaria Vicente, una productora teatral de 26 años, con quien habría comenzado una relación en los últimos meses.
Según se informó en el programa, la pareja fue vista muy cercana durante el casamiento de Coco Sily, donde compartieron gran parte de la celebración juntos. Aunque ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, la diferencia de edad (44 años) no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.
Desde el ciclo que conduce Marcela Tauro señalaron que el romance se habría consolidado en un momento especialmente sensible para Serrano, atravesado por un proceso personal complejo. De perfil bajo, el actor eligió mantenerse alejado de las cámaras y no hacer declaraciones sobre su situación sentimental.
Cabe recordar que, tiempo atrás, Roly Serrano sufrió un grave accidente de tránsito que puso su vida en riesgo, un episodio que conmocionó al ambiente artístico. El actor permaneció internado durante un largo período y atravesó un cuadro crítico que demandó cuidados intensivos, seguimiento médico constante y una rehabilitación exigente.
Luego de superar el momento más delicado, inició un proceso de recuperación marcado por secuelas físicas y una adaptación paulatina a su rutina cotidiana. En ese camino, el acompañamiento emocional fue fundamental y, según deslizaron en Infama, Candelaria habría ocupado un lugar clave durante esa etapa.
A casi dos años de aquel accidente que lo mantuvo tres meses en terapia intensiva, Serrano atraviesa un presente alentador. Actualmente se encuentra trabajando en Carlos Paz, donde forma parte de la obra Suspendan la boda, y volvió a insertarse de lleno en el circuito teatral.
Fue justamente en Córdoba, en el marco de compromisos laborales, donde habría conocido a Candelaria Vicente. La joven está vinculada al ambiente artístico y colabora con Nazarena Vélez en la producción que se presenta en la villa serrana. De acuerdo a lo que se comentó al aire, la relación avanzó rápidamente y la pareja ya conviviría.
Los panelistas del programa coincidieron en que al actor “se lo ve bien, tranquilo y enamorado”, y recordaron que ya habían sido vistos juntos en eventos sociales, aunque hasta ahora no se sabía que mantenían una relación. Incluso, en una entrevista con Infobae, Serrano, se mostró profundamente agradecido por el presente que vive: “Después del accidente sentí que la vida me dio otra oportunidad. Encontré amor, compañía y un sostén enorme”, expresó en aquel momento.
Cómo fue el accidente de Roly Serrano que casi le costó la vida
En la noche del 3 de marzo de 2024, el reconocido actor argentino Roly Serrano protagonizó un grave accidente automovilístico mientras conducía su camioneta Kia gris por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 115, en la provincia de Buenos Aires. Según los primeros informes, el vehículo que manejaba Serrano impactó por alcance contra un auto familiar que circulaba delante suyo, provocando un fuerte siniestro vial que requirió la intervención de bomberos y servicios de emergencia.
El choque se produjo alrededor de las 23 horas y, tras el impacto, los ocupantes de ambas unidades fueron trasladados al Hospital Municipal de Baradero. El actor ingresó inicialmente consciente, pero con el correr de los minutos su estado se deterioró, por lo que los médicos decidieron internarlo en terapia intensiva y colocarle un respirador artificial.
Desde el primer momento, su representante, Jorge Alberto Gómez, informó que Serrano no presentaba cortes visibles pero sí traumatismos de tórax y de cráneo, y que su estado era de pronóstico reservado. Por el momento del accidente, los equipos médicos aguardaban poder trasladarlo a un centro médico de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires para realizar estudios más exhaustivos.
En el otro vehículo viajaba una familia: un hombre de 35 años y su hijo de 6, quienes sufrieron heridas leves y quedaron en observación antes de poder recibir el alta médica. Los bomberos que actuaron en el siniestro detallaron que, al llegar al lugar, ya habían sido retirados los ocupantes de los autos y se encargaron de asegurar los vehículos para evitar mayores riesgos.
Así quedó la camioneta en la que viajada el actor.