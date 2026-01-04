Roly Serrano en pareja con una joven 44 años menor: quién es y cómo se conocieron

Luego de superar el momento más delicado, inició un proceso de recuperación marcado por secuelas físicas y una adaptación paulatina a su rutina cotidiana. En ese camino, el acompañamiento emocional fue fundamental y, según deslizaron en Infama, Candelaria habría ocupado un lugar clave durante esa etapa.

A casi dos años de aquel accidente que lo mantuvo tres meses en terapia intensiva, Serrano atraviesa un presente alentador. Actualmente se encuentra trabajando en Carlos Paz, donde forma parte de la obra Suspendan la boda, y volvió a insertarse de lleno en el circuito teatral.

roly-serrano-junto-a-su-novia-candelaria-saldano-vicente-y-parte-del-equipo-de-la-obra-yepeto-la-cual-protagoniza

Fue justamente en Córdoba, en el marco de compromisos laborales, donde habría conocido a Candelaria Vicente. La joven está vinculada al ambiente artístico y colabora con Nazarena Vélez en la producción que se presenta en la villa serrana. De acuerdo a lo que se comentó al aire, la relación avanzó rápidamente y la pareja ya conviviría.

Los panelistas del programa coincidieron en que al actor “se lo ve bien, tranquilo y enamorado”, y recordaron que ya habían sido vistos juntos en eventos sociales, aunque hasta ahora no se sabía que mantenían una relación. Incluso, en una entrevista con Infobae, Serrano, se mostró profundamente agradecido por el presente que vive: “Después del accidente sentí que la vida me dio otra oportunidad. Encontré amor, compañía y un sostén enorme”, expresó en aquel momento.

Cómo fue el accidente de Roly Serrano que casi le costó la vida

En la noche del 3 de marzo de 2024, el reconocido actor argentino Roly Serrano protagonizó un grave accidente automovilístico mientras conducía su camioneta Kia gris por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 115, en la provincia de Buenos Aires. Según los primeros informes, el vehículo que manejaba Serrano impactó por alcance contra un auto familiar que circulaba delante suyo, provocando un fuerte siniestro vial que requirió la intervención de bomberos y servicios de emergencia.

El choque se produjo alrededor de las 23 horas y, tras el impacto, los ocupantes de ambas unidades fueron trasladados al Hospital Municipal de Baradero. El actor ingresó inicialmente consciente, pero con el correr de los minutos su estado se deterioró, por lo que los médicos decidieron internarlo en terapia intensiva y colocarle un respirador artificial.

Desde el primer momento, su representante, Jorge Alberto Gómez, informó que Serrano no presentaba cortes visibles pero sí traumatismos de tórax y de cráneo, y que su estado era de pronóstico reservado. Por el momento del accidente, los equipos médicos aguardaban poder trasladarlo a un centro médico de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires para realizar estudios más exhaustivos.

En el otro vehículo viajaba una familia: un hombre de 35 años y su hijo de 6, quienes sufrieron heridas leves y quedaron en observación antes de poder recibir el alta médica. Los bomberos que actuaron en el siniestro detallaron que, al llegar al lugar, ya habían sido retirados los ocupantes de los autos y se encargaron de asegurar los vehículos para evitar mayores riesgos.



Así quedó la camioneta en la que viajada el actor.