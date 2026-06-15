Polémica en el Mundial 2026: el insólito motivo por el que Senegal no tendrá hinchas en las tribunas

Costa de Marfil: La federación marfileña también denunció públicamente sufrir inconvenientes similares con la documentación para sus hinchas .

Haití e Irán: Los aficionados de ambas naciones recibieron una restricción total para pisar suelo norteamericano durante el torneo.

Cómo afecta la política de visas a los planteles, árbitros y periodistas

Las restricciones aplicadas por las autoridades de Estados Unidos no solo perjudicaron a los fanáticos, sino que golpearon de lleno a la logística interna de la FIFA. En el plano arbitral, al juez somalí Omar Abdulkadir Artan se le denegó la entrada a Estados Unidos, impidiéndole impartir justicia. En el plano de las delegaciones oficiales, la selección de Irán se vio obligada a trasladar su concentración a México debido a que no se les permitió el ingreso a 14 miembros de su cuerpo técnico.

Por último, el libre ejercicio de la profesión periodística también quedó condicionado en esta Copa del Mundo. La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos expresó mediante un comunicado oficial su profunda preocupación por la gran cantidad de reporteros iraníes y africanos cuyos visados fueron denegados, a pesar de que todos ellos se encontraban debidamente acreditados ante la FIFA para cubrir las alternativas del certamen.