"Yo en la cancha soy feliz": el emotivo video de un hombre con Parkinson viendo a Rosario Central

Último partido local, diciembre

Pa: ¿Hija me llevas a la cancha?

Yo; NO pa no andas bien

Papa: Yo en la cancha soy feliz

Ahí, donde el Mal de Parkinson no ataca, el es sano por un rato y es plenamente feliz. Gracias Central de mi vida Hasta el fin del mundo. #132CARC pic.twitter.com/YVXTL5opMX