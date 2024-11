Zendaya y Robert Pattinson juntos en una nueva película: ¿El romance del año?

Aparte de Zendaya y Pattinson, The Drama cuenta también con Alana Haim en el elenco, una de las revelaciones de Licorice Pizza. La producción está en manos de A24, un estudio conocido por apostar a películas innovadoras y emocionalmente resonantes, con nombres reconocidos como Ari Aster y Lars Knudsen en la producción. El guion, también escrito por Borgli, promete un enfoque único sobre las "cegueras del amor", una premisa que sin duda atraerá a los fanáticos del cine de relaciones y giros inesperados.

