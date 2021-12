Un video de una médica que atendió a una mujer herida de bala fue clave para resolver un intento de femicidio en Neuquén

Es que resulta que la fiscal de Homicidios, María Eugenia Titanti, llegó al centro médico pero no podía ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a entrevistarla, por eso Goldman, la médica a cargo de la paciente con herida de bala, la filmó para que quedara constancia de su palabra antes de que fuera intervenida quirúrgicamente.

El desenlace: el agresor preso, gracias al video

Gracias a la pieza audiovisual que grabó la emergentóloga, se pudo saber que el tirador había sido Juan Antonio Mercau, ex pareja de Laura, con quien mantuvo una relación durante siete años. Luego de abrir fuego contra ella, huyó.

El agresor, estuvo prófugo hasta este martes, cuando se entregó. Tenía prohibido acercarse a ella y a su entorno porque había sido declarado culpable por abuso sexual contra una niña. Este miércoles fue acusado de tentativa de femicidio, agravado por el uso de arma.

Entre la prueba recolectada por la fiscalía está el video de la directora asociada del Castro Rendón y emergentóloga, admitido como prueba por la jueza de Garantías, Carina Álvarez, a la hora de determinar la calificación legal. La magistrada planteó que la víctima no falleció «por la pronta asistencia médica», pero que no cabía dudas de que el accionar deliberado de Mercau estaba dirigido a «terminar con su vida», según pudo reconstruir el portal Río Negro.

«La paciente tenía que entrar a quirófano porque estaba bastante grave y uno a veces se queda con la duda de que si no hay testigos, y esa persona después fallece en quirófano, son momentos y testimonios que no quedan plasmados en ningún lado, y después no se puede hacer justicia, porque la testigo de violencia de género no está más. Entonces en ese caso le pedí autorización a la víctima, que en ese momento todavía estaba consciente, si ella quería grabar y decir si sabía quién lo había hecho, y en qué circunstancias», relató Adelaida Goldman.

La evolución de la paciente

La emergentóloga precisó que "después entró a quirófano y estuvo inconsciente unos días, por lo cual no se hubiera podido generar la investigación en el tiempo necesario".

Dijo que siempre se preserva el secreto profesional, por eso le entregó el material solo a la fiscalía. "Lo hice yo pero lo podría haber hecho otro compañero. También la salud de esa mujer va a depender de la justicia que se genere cuando se vio vulnerada su integridad", concluyó.

En el hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad del sistema público de Río Negro, le extrajeron el proyectil, que es parte de la evidencia. El 3 de diciembre recibió el alta médica y hoy pudo estar en la audiencia a través de la plataforma Zoom.

Goldman destacó que "en general el servicio de emergencias, tanto el maltrato como el abuso infantil, como en estos casos, de femicidios y demás, estamos con mucho compromiso frente a esa causa".