Una ex alumna de Jey Mammon rompió el silencio: contó un escalofriante detalle de su época como profesor

Él aseguró que fue expulsado de la institución por involucrarse con un chico que era golpeado en su casa, pero ahora también cuestionan esa versión.

Una joven, ex alumna de Jey rompió el silencio: “Fui alumna de Jey Mammon en el colegio. El fue mi profesor de catequesis ”, dijo sobre lo que sucedió hace 17 años.

“Él contó que lo habían echado, esto es real”, dijo y sumó: “Sé que pasó algo y hubo algo en el medio”.

“El dijo que se había involucrado con una familia o se involucraba con las familias, al colegio no le gustó nada. armo todo un debate que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos”.

“Estoy de acuerdo con eso hasta un punto, para eso está el psicopedagogo del colegio. Si Jey veía cosas o sabía cosas para eso estaba ella”.

La joven dice que no le importa defender al colegio pero sí afirma que se involucran mucho con los alumnos y no los dejaban solos si sentían que había un problema.

“a mi me cuidaron mucho”, dijo y reveló que está segura que alguno de sus compañeros si tuvo una situación diferente con el profesor que fue la que hizo que lo echaran y no lo que relata.

Fuerte testimonio sobre cómo se encuentra Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Está empastillado y..."

Desde que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, Jey Mammon prefirió el silencio. El humorista y conductor se resguardó en la intimidad de su departamento y no dio declaraciones.

Esta semana decidió grabar un video para compartir en sus redes y hacer su descargo. "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante", expresó.

Este jueves en LAM (América TV), Jorge Rial reveló que el humorista le dio una nota, donde habló a fondo del caso. "Vi a un tipo con ganas de hablar. Contestó todo, le habló a la cámara, le habló a Lucas y hasta se enojó", resumió el periodista sobre la entrevista.

En el reportaje, Jey hace mención a cómo son sus días en medio de esta ola mediática. "Habla de su estado. Dice que está empastillado y está angustiado. Es una nota que se hizo sin abogado, sin amigos, sin condicionamientos", añadió.

Al finalizar, Rial comentó que también hubo un momento de tensión. "Me encontré con una nota muy fuerte. Con un Jey con ganas de hablar. Tuvimos momentos tensos y me pasó algunas facturas", cerró.