¿Vas a ver a Oasis? Descubrí qué canción sos según tu signo

Si hay algo que une generaciones, playlists y charlas eternas es Oasis. Y ahora que su música vuelve al centro de la escena, no faltan los fans preguntando: ¿qué canción soy según mi signo?
La reunión del año nos pone nostálgico. Cada signo vibra distinto con Oasis… y sí, todos tenemos una canción que nos representa.
Foto: Oasis en Argentina, Signo.
La astrología puede tener miles de debates, pero algo está claro: cada signo tiene un mood, y Oasis tiene un tema para cada uno. Nostalgia, rebeldía, melancolía británica, ganas de mandar todo a la miércoles… está todo ahí.
Aries — “Supersonic”
Impulsivo, directo, eléctrico. Como vos entrando a cualquier lugar como si fuera una misión secreta.
Tauro — “Slide Away”
Sensual, estable, emocional. Tema para escuchar con auriculares gigantes, manta y cero intención de moverse.
Géminis — “Some Might Say”
Curioso, irónico, versátil. Salta de idea en idea como vos de conversación en conversación.
Cáncer — “Stop Crying Your Heart Out”
Porque sí, sos emoción pura. Y porque este tema te pega en el alma.
Leo — “Don’t Look Back in Anger”
Épico, dramático, inolvidable. La canción que cantás como si fuera el himno nacional.
Virgo — “Champagne Supernova”
Complejo, profundo, lleno de capas. Como tu cerebro a las 3 AM.
Libra — “Wonderwall”
Armonía, romance, estética total. Obvio que te tocaba esta.
Escorpio — “Morning Glory”
Intenso, oscuro, adictivo. Escorpio vibes al 100%.
Sagitario — “Live Forever”
Optimista, libre, expansivo. El tema para salir a la aventura.
Capricornio — “The Masterplan”
Estrategia, madurez y un toque de nostalgia. Capricornio total.
Acuario — “Go Let It Out”
Experimental, diferente, adelantado a su época.
Piscis — “Half The World Away”
Soñador, melancólico, con alma de película indie.
Porque la música es emoción y la astrología también. Los signos funcionan como arquetipos, y Oasis tiene letras que hablan de sueños, confusión, búsqueda y ganas de romper estructuras: exactamente lo que vive cada signo, cada día.
Armá una playlist signo por signo.
Mandale a tus amigos su tema correspondiente y comparen reacciones.
Si vas al recital, usá tu canción como mood booster.
¿Esto es literal o humorístico?
Un poco de ambos: astrología + música = diversión asegurada.
¿Puedo cambiar mi canción?
¡Obvio! Esto es juego, no contrato legal.
¿Puede servirme para conocer gente?
Más de lo que pensás: “¿Qué canción sos según tu signo?” es un gran rompehielos.
¿Si no me gusta aquella que me tocó?”
Probá escucharla otra vez: quizás hoy te pega distinto.
La vida tiene banda sonora, y cada uno vibra con una frecuencia única. Ya sea en un recital o en tu habitación, escuchá la canción que te acompaña hoy: ahí también está tu universo moviéndose.