¿Vas a ver a Oasis? Descubrí qué canción sos según tu signo

Tauro — “Slide Away”

Sensual, estable, emocional. Tema para escuchar con auriculares gigantes, manta y cero intención de moverse.

Géminis — “Some Might Say”

Curioso, irónico, versátil. Salta de idea en idea como vos de conversación en conversación.

Cáncer — “Stop Crying Your Heart Out”

Porque sí, sos emoción pura. Y porque este tema te pega en el alma.

Leo — “Don’t Look Back in Anger”

Épico, dramático, inolvidable. La canción que cantás como si fuera el himno nacional.

Virgo — “Champagne Supernova”

Complejo, profundo, lleno de capas. Como tu cerebro a las 3 AM.

Libra — “Wonderwall”

Armonía, romance, estética total. Obvio que te tocaba esta.

Escorpio — “Morning Glory”

Intenso, oscuro, adictivo. Escorpio vibes al 100%.

Sagitario — “Live Forever”

Optimista, libre, expansivo. El tema para salir a la aventura.

Capricornio — “The Masterplan”

Estrategia, madurez y un toque de nostalgia. Capricornio total.

Acuario — “Go Let It Out”

Experimental, diferente, adelantado a su época.

Piscis — “Half The World Away”

Soñador, melancólico, con alma de película indie.

image Foto: Oasis en Cardiff. Enterate que canción sos según tu signo.

¿Por qué nos identificamos con canciones?

Porque la música es emoción y la astrología también. Los signos funcionan como arquetipos, y Oasis tiene letras que hablan de sueños, confusión, búsqueda y ganas de romper estructuras: exactamente lo que vive cada signo, cada día.

Tips para vivir la experiencia completa

Armá una playlist signo por signo.

Mandale a tus amigos su tema correspondiente y comparen reacciones.

Si vas al recital, usá tu canción como mood booster.

FAQ

¿Esto es literal o humorístico?

Un poco de ambos: astrología + música = diversión asegurada.

¿Puedo cambiar mi canción?

¡Obvio! Esto es juego, no contrato legal.

¿Puede servirme para conocer gente?

Más de lo que pensás: “¿Qué canción sos según tu signo?” es un gran rompehielos.

¿Si no me gusta aquella que me tocó?”

Probá escucharla otra vez: quizás hoy te pega distinto.

Conclusión inspiradora

La vida tiene banda sonora, y cada uno vibra con una frecuencia única. Ya sea en un recital o en tu habitación, escuchá la canción que te acompaña hoy: ahí también está tu universo moviéndose.