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$35.000 por mes: cómo acceder a las Becas Progresar antes de que cierre la inscripción

La inscripción sigue abierta hasta el 30 de abril y está dirigida a estudiantes terciarios y universitarios. Qué condiciones hay que cumplir, cómo anotarse paso a paso y cuáles son los requisitos que exige ANSES para acceder al beneficio.

$35.000 por mes: cómo acceder a las Becas Progresar antes de que cierre la inscripción

$35.000 por mes: cómo acceder a las Becas Progresar antes de que cierre la inscripción

La cuenta regresiva ya está en marcha. La Secretaría de Educación confirmó que sigue abierta la inscripción para las Becas Progresar Superior 2026, uno de los programas más importantes de asistencia económica para estudiantes terciarios y universitarios de todo el país. Con plazo hasta el 30 de abril, miles de jóvenes aún tienen la posibilidad de anotarse y acceder a un ingreso mensual que puede marcar la diferencia a la hora de sostener sus estudios.

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En un contexto donde el costo de estudiar no deja de aumentar, este programa se consolida como una herramienta clave para garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, no todos pueden acceder: existen requisitos estrictos que deben cumplirse desde el inicio y mantenerse durante todo el ciclo lectivo.

Un beneficio clave para estudiantes de todo el país

Las Becas Progresar Superior están dirigidas a estudiantes que cursan carreras en universidades nacionales, provinciales o institutos de educación superior de gestión estatal. Es fundamental que las carreras tengan reconocimiento oficial para poder aplicar.

El programa no solo otorga un ingreso económico mensual, sino que también establece condiciones académicas que buscan incentivar la permanencia y el avance en los estudios.

El trámite de inscripción se realiza de manera 100% online, a través de la web oficial del programa, utilizando una cuenta de Mi Argentina, lo que simplifica el acceso pero exige tener los datos actualizados.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

Desde la Secretaría de Educación fueron claros: la inscripción está abierta hasta el 30 de abril de 2026. Pasada esa fecha, no habrá nuevas oportunidades hasta la próxima convocatoria, por lo que quienes estén interesados deben completar el trámite dentro del plazo establecido.

Este punto es clave, ya que cada año miles de estudiantes quedan afuera por no haber realizado la inscripción a tiempo.

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Requisitos de ANSES para acceder a Progresar Superior

El acceso a las Becas Progresar no es automático. ANSES, en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, establece una serie de condiciones obligatorias que deben cumplirse.

Según la normativa vigente (Resolución 172/2026), los principales requisitos son:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país
  • Tener entre 17 y 25 años si sos ingresante
  • Para estudiantes avanzados, el límite se extiende hasta los 30 años
  • No hay límite de edad para grupos prioritarios
  • No superar ingresos familiares de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $1.073.400
  • Haber finalizado el secundario sin adeudar materias
  • Estar inscripto en una carrera de grado, tecnicatura o profesorado
  • Cumplir con las condiciones académicas durante la cursada

Estos requisitos funcionan como un filtro inicial, pero también como una guía de permanencia dentro del programa.

Quiénes tienen prioridad para cobrar la beca

El programa contempla una mirada inclusiva y establece grupos prioritarios que tienen condiciones especiales.

Entre ellos se encuentran:

  • Personas con hijos a cargo en hogares monoparentales
  • Integrantes de comunidades indígenas
  • Personas trans
  • Personas con discapacidad
  • Refugiados
  • Personas afrodescendientes

En estos casos, no hay límite de edad, lo que amplía significativamente el acceso al beneficio.

Cuánto se cobra con Progresar Superior en 2026

El monto mensual de las Becas Progresar Superior en 2026 es de $35.000, con un esquema de pago de hasta 12 cuotas anuales.

Sin embargo, no todo el dinero se cobra de manera directa. El programa tiene un sistema de control académico que impacta en la forma de pago.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el esquema de liquidación:

  • En el caso de los ingresantes, ANSES retiene el 20% del monto mensual
  • Ese dinero se libera una vez que se acredita la regularidad y el avance académico
  • Los estudiantes avanzados, en cambio, cobran el 100% desde el inicio

Además, de las 12 cuotas, cuatro están condicionadas al cumplimiento de los requisitos académicos al finalizar el ciclo lectivo.

Esto significa que el cobro total depende no solo de la inscripción, sino también del rendimiento del estudiante.

Un requisito clave: tener cuenta bancaria propia

Para poder cobrar la beca, es obligatorio contar con un CBU o CVU a nombre del titular.

El sistema no permite acreditar el dinero en cuentas de terceros, por lo que este paso es indispensable para completar el proceso.

En muchos casos, este detalle genera demoras o rechazos, por lo que se recomienda verificarlo antes de finalizar la inscripción.

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