Habló el abogado del joven que atropelló y mató a un nene de 4 años: "No sabe leer ni escribir y no tenía registro porque lo bocharon en el examen"

Roberto Herrera, abogado de Ricardo Papadopulos, precisó que el detenido estaba con un amigo en el momento del accidente (Foto: captura de TV)

El abogado de Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac de 4 años, habló este sábado con A24 sobre la situación judicial de su defendido. Explicó que están "esperando videos para ver si estaba cortando semáforos" y que su cliente le dijo que no había bebido alcohol.

"Me dijo que estuvo prófugo porque le dio mucho temor después de lo que pasó", contó Roberto Herrera. "Le dio mucho miedo no tener el registro y que él no sabía el desenlace", precisó. Además, explicó que el joven estaba acompañado de un amigo en el vehículo. "Queremos que se presente como testigo", dijo.

El legista confirmó que Papadopulos está complicado por haber huido tras embestir a Débora, internada con graves heridas, y matar a su pequeño hijo. "Se puso a llorar y le dije que se tenía que presentar", detalló.

Según Herrera, su defendido le comentó que no "no sabe leer ni escribir porque no fue al colegio" y que "lo bocharon cuando fue a sacar el registro porque no sabía dibujar y lo mandaron al psicólogo".

El detenido, en tanto, prestará declaración indagatoria este domingo a las 11 horas ante la fiscalía en el marco de la causa por homicidio culposo agravado. Según su abogado, el joven "no tiene antecedentes".