Aclaran que no es kinesiólogo el acusado de abusar de una mujer de 85 años en Lanús

En ese sentido, la Comisión de Control del Ejercicio Profesional verificó a través del Sistema de Información en Salud Ambulatoria (SISA) y el Registro Público de Graduados Universitarios que el agresor no posee el título de grado universitario registrado como profesional de la kinesiología.

La institución también expresó su solidaridad con “la víctima de violación” y se puso a “entera disposición de la familia y de la Justicia a los fines de esclarecer el hecho”. Los representantes del Colegio se presentarán ante la Unidad Fiscal de Instrucción Número 8 de la localidad de Lanús, con el objetivo de obtener información precisa sobre el expediente y aportar elementos de prueba que contribuyan a la resolución del caso.

Detuvieron a un hombre que se hizo pasar por kinesiólogo y abusó de una mujer de 85 años con Alzheimer Detuvieron al hombre que se hizo pasar por kinesiólogo y abusó de una mujer de 85 años con Alzheimer. (Foto: archivo)

Cómo se descubrió el hecho de abuso sexual

El episodio fue descubierto por la hija de la víctima, quien descubrió la violación gracias a las cámaras de seguridad que había instalado en el domicilio para monitorearla cuando se iba a trabajar.

La hija de la mujer que fue abusada sexualmente, sostuvo: "Pasado fin de año me contacto con este kinesiólogo porque me lo recomiendan el neurólogo de mi mamá y amistades mías que había atendido a familiares, que todos decían que era muy bueno, que habían tenido ACV y problemas de no poder caminar y los había ayudado", comenzó diciendo.

En la misma línea, señaló que "desde enero la trata a mi mamá. Venía los viernes. Yo ese día hacía mucho frío, pensé que ella iba a salir a la calle y voy a mirar las cámaras, cerca de las 2.50 de la tarde, y veo a la mujer que la cuida en la cocina. Ahí me acuerdo que estaba Julio, el kinesiólogo. Cuando pongo la cámara de la pieza la veo a mi mamá. Pensé que me había equivocado y que era una escena de Policías en acción".

Asimismo, contó cómo fue la charla con su mamá tras sufrir el abuso sexual: "Ella me dijo al otro día que no había pasado nada, que nunca se sacó la ropa y me di cuenta que no estaba en tiempo y espacio". Luego, la víctima fue revisada por una perito, quien constató lesiones compatibles con un abuso sexual y confirmó el cuadro de demencia senil de la mujer.