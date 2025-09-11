Acuerdo por la Educación: cuáles son los avances y las deudas en el cumplimiento de las prioridades

La meta es alcanzar el 100% de cobertura en salas de 3, 4 y 5 para 2030. Para ello será necesario construir o reconvertir jardines, abrir nuevas salas y sumar docentes. Todo en un contexto marcado por la baja natalidad, que abre interrogantes sobre cómo planificar a futuro.

Alfabetización: la gran prioridad de la primaria

El informe establece que para 2030 el 85% de los estudiantes debe alcanzar un dominio lector sólido al finalizar el primer ciclo de primaria. Aunque la Secretaría de Educación Nacional y los ministerios jurisdiccionales ya priorizan el tema, los resultados muestran rezagos: el 54,9% de los alumnos de 3° grado no logra las competencias lectoras esperadas.

“Los cambios en educación no ocurren de la noche a la mañana. La clave es la continuidad de las políticas”, afirmó Clara Zavalia, cofundadora de Intelexia. Para ella, la evidencia científica demuestra que los programas de alfabetización en los primeros grados producen mejoras tangibles, siempre y cuando vayan acompañados de formación y apoyo docente.

Secundaria: bajar la deserción no alcanza

En el nivel secundario, la tasa de abandono acumulado a los 17 años cayó del 24% en 2018 al 15% en 2024. Aunque la tendencia es positiva, el desafío es garantizar que los estudiantes no solo permanezcan en la escuela, sino que además egresen con aprendizajes significativos.

“La finalización de la secundaria con aprendizajes relevantes requiere acompañamiento sistemático desde los primeros años”, explicó Valeria Abusamra, investigadora de CONICET y docente en la UBA. Para ella, no alcanza con medir permanencia: también es necesario asegurar calidad educativa.

Gráfico 1. APE. Proporción de alumnos en sala de 3, 4 y 5 sobre el total de alumnos en primer grado para la misma cohorte. Años 2014-2024.

En la misma línea, Sandra Ziegler, doctora en Ciencias Sociales por Flacso, advirtió que la baja en la deserción es un avance, pero insuficiente: “El indicador no refleja la calidad de los aprendizajes ni la relevancia de la experiencia escolar. Es clave sumar datos de asistencia, repitencia y desempeño académico”.

Profesión docente: bajo reconocimiento

Otro punto crítico es el estatus docente. Argentina ocupa el puesto 31 de 35 países en el Índice Global de Estatus Docente, lo que refleja un bajo reconocimiento social hacia la profesión. En la semana del Día del Maestro, este indicador cobra especial relevancia.

Para Romina de Luca, investigadora del CONICET y coordinadora del CEICS, la ausencia de metas nacionales claras agrava el problema. “El gasto educativo por sí solo no garantiza calidad, pero la restricción presupuestaria actual tampoco es el camino. Infraestructura, salarios y condiciones laborales impactan en la tarea cotidiana y en la formación continua”, señaló.

Otros indicadores clave

El informe también señala: