¿Adiós cédula azul?: la importante aclaración que hizo Vialidad para circular con el auto

”Esto será así hasta se dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo de 2024″, detalló en un comunicado de prensa.

cedula verde HOR

Y añadió: “De esta manera, durante los controles vehiculares que el organismo nacional realiza junto a las jurisdicciones locales se continuará solicitando a los conductores la documentación que requiere la ley vigente a la fecha”.

Esto implica que la cédula azul continúa siendo obligatorias para quienes conduzcan un vehículo que no es propio.

Por lo que "hoy tienen que seguir saliendo con la cédula de azul aquel que no sea el legítimo poseedor del bien y que la cédula verde está vencida, no cambió nada, por ahora son sólo anuncios. El tema es que después de los anuncios vendrá la disposición, la comunicación, las modificaciones en el digesto y también la reglamentación de todo esto por ahora todo sigue igual no hay nada que esté que haya cambiado ya de por sí", aclaró Fabian Pons del Observatorio Vial Latinoamericano.

La documentación y elementos necesarios para circular hoy son:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula verde y/o azul.

Comprobante de seguro vigente.

Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

La simplificación de requisitos y trámites para la adquisición y registración de un automóvil fue una de las promesas de campaña que se plasmaron en el contenido del DNU del 21 de diciembre.

Pero a pesar de los cambios anunciados por el Ministerio de Justicia de la Nación,la conformación de un Registro Nacional del Automotor único, simple, digital y accesible todavía no es una realidad.

Detalles sobre las cédulas verdes

La cédula verde es el documento que certifica la vinculación entre un vehículo y su propietario. En ella figuran la identidad y domicilio del titular y los datos de completos del automóvil incluyendo dominio (patente), marca, modelo, tipo y dos datos fundamentales como son los números de chasis y motor.

Hasta ahora, las cédulas verdes tenían fecha de vencimiento de un año respecto a la fecha en que se hizo la inscripción del nuevo titular. Sin embargo, esa fecha de vencimiento no impedía el uso por parte del propietario inscripto como tal.

cedula verde.jpeg

En cambio, cualquier otra persona podía conducir el vehículo aún no siendo titular mientras la cédula verde no estuviera vencida. Una vez que había caducado esa vigencia, la única forma legal de permitir que un tercero condujera un vehículo, era a través de otro documento, el cual fue llamado cédula azul.

Esto ahora no sucederá más, la cédula verde no vence y sólo deberá ser reemplazada cuando se cambie la titularidad de un automóvil.

Aunque de este mismo modo funciona en otros países desarrollados como Estados Unidos, habrá que esperar para ver cómo se reglamentan estas decisiones, ya que ante un el robo de un automóvil, por ejemplo, si quién sustrae la unidad también tiene en su poder la cédula verde, no habrá motivo para impedir que circule con un vehículo que no es de su propiedad.