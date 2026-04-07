Eduardo Feinman cruzó con todo a Nati Jota por la nota con Agostina Páez: "¿Es racista y discriminadora?"

Al tiempo que apuntó duro contra las nuevas generaciones que inundan los formatos de streaming, si bien dejó en claro que no los consume. "Se quisieron hacer los interesantes tratando un tema tan complejo como es el racismo, cuando viven hablando pelotudeces prácticamente la mayoría del tiempo", sentenció.

Eduardo Feinman - captura Intrusos

Cuál fue la respuesta de Nati Jota a Eduardo Feinman

Por su parte, Nati Jota no se quedó callada frente a las críticas del también conductor de las mañanas de Radio Mitre. En diálogo con Intrusos, la influencer habló de las repercusiones que tuvo la entrevista que le hicieron a la abogada santiagueña de 29 años en Olga.

Asegurando que al tratarse de un tema tan serio, quisieron hacerlo responsablemente motivo por el cual llevaron al estudio a un especialista para abordar el racismo, y entrevistar a Páez con respeto, cuando fue consultada por las críticas de Feinman Jota recordó que la joven primero había pasado por el programa de Georgina Barbarossa, remarcando que sobre esa nota no fue cuestionada y que a Olga habitualmente la miden con otra vara.

Cruce Eduardo Feinman Nati Jota - captura Intrusos

En tanto, sobre los posteos de Eduardo Feinman en X durante la madrugada recordando sus antiguas publicaciones racistas hechas en 2011, una vez más Nati Jota fue directa. "¿Cuánto tiempo se puede volver a hablar de lo mismo? Porque esto ya, hashtag carpetazo, ya salió hace seis años. Chicos, tenía 15 años, no sé qué decirte. Me preguntaría: él, qué cosas dijo en el 2010 que ya era bastante adulto o mucho tiempo después. No sé por qué se la agarra conmigo, debe ser porque habitualmente no soy conflictiva y piensa que me voy a quedar así calladita", reaccionó firme.

"Si él evidentemente estaba tan afectado con el tema, supongo que le gustará que trajimos a alguien a hablar de racismo. Y no conforme igual, ahora me viene a señalar de vuelta, es como que está buscando, o le molestó no tener a él la nota", sentenció picante.