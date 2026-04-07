Eduardo Feinman cruzó con todo a Nati Jota por la nota con Agostina Páez: "¿Es racista y discriminadora?"
Tras la entrevista de Nati Jota en el stream Olga con la abogada argentina acusada de racismo en Brasil que desató la crítica de Eduardo Feinman, en Intrusos hablaron con los dos y el periodista una vez más fue letal con la influencer. Mirá.
7 abr 2026, 15:14
Eduardo Feinman cruzó con todo a Nati Jota por la nota con Agostina Páez: "¿Es racista y discriminadora?"
En el día de ayerEduardo Feinmam disparó duro desde las redes sociales contra Nati Jota y la entrevista que le hizo la influencer en el stream de Olga a Agostina Páez, la argentina que estuvo detenida dos meses en Brasil por discriminación racista hacia un lugareño.
Así las cosas, desde Intrusos (América TV) este martes Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron cuenta de los viejos posteos con chistes racistas y discriminatorios de Jota en la red social Twitter que el periodista reflotó en X durante la madrugada junto a su feroz crítica por vedetización de Páez y su raid mediático, donde según él fue tratada como una artista y no como alguien que cometió un delito.
En tanto, tras un breve debate en la mesa de trabajo del programa de espectáculos de América TV, donde por ejemplo Natalie Weber opinó que no se puede medir con la misma vara dichos de hace una década atrás cuando la idiosincrasia era otra, los conductores del programa dieron paso a la palabra tanto de Feinman como de Jota, quienes hablaron con el icónico programa del canal del cubo sobre el tema.
De esta manera, Eduardo Feinman fue claro al referirse a sus posteos. "Mi crítica básicamente es hacia la abogada racista, no hacia los medios. Lo que yo no quería, por ejemplo, es que los medios la traten como una diva, con beneplácito. Yo la vi a ella victimizarse absolutamente en cada una de las notas. Y la verdad no le creí nada. Yo la hubiera entrevistado, pero la hubiera entrevistado con mucha crudeza. Como lo que es, una delincuente que cometió para mí un delito gravísimo", disparó de movida el periodista.
Al tiempo que apuntó duro contra las nuevas generaciones que inundan los formatos de streaming, si bien dejó en claro que no los consume. "Se quisieron hacer los interesantes tratando un tema tan complejo como es el racismo, cuando viven hablando pelotudeces prácticamente la mayoría del tiempo", sentenció.
Cuál fue la respuesta de Nati Jota a Eduardo Feinman
Por su parte, Nati Jota no se quedó callada frente a las críticas del también conductor de las mañanas de Radio Mitre. En diálogo con Intrusos, la influencer habló de las repercusiones que tuvo la entrevista que le hicieron a la abogada santiagueña de 29 años en Olga.
Asegurando que al tratarse de un tema tan serio, quisieron hacerlo responsablemente motivo por el cual llevaron al estudio a un especialista para abordar el racismo, y entrevistar a Páez con respeto, cuando fue consultada por las críticas de Feinman Jota recordó que la joven primero había pasado por el programa de Georgina Barbarossa, remarcando que sobre esa nota no fue cuestionada y que a Olga habitualmente la miden con otra vara.
En tanto, sobre los posteos de Eduardo Feinman en X durante la madrugada recordando sus antiguas publicaciones racistas hechas en 2011, una vez más Nati Jota fue directa. "¿Cuánto tiempo se puede volver a hablar de lo mismo? Porque esto ya, hashtag carpetazo, ya salió hace seis años. Chicos, tenía 15 años, no sé qué decirte. Me preguntaría: él, qué cosas dijo en el 2010 que ya era bastante adulto o mucho tiempo después. No sé por qué se la agarra conmigo, debe ser porque habitualmente no soy conflictiva y piensa que me voy a quedar así calladita", reaccionó firme.
"Si él evidentemente estaba tan afectado con el tema, supongo que le gustará que trajimos a alguien a hablar de racismo. Y no conforme igual, ahora me viene a señalar de vuelta, es como que está buscando, o le molestó no tener a él la nota", sentenció picante.