Pero, según recordó hoy, Fernández retrucó enseguida: "No me iba a ganar la discusión y le dije 'Sí, Sarmiento'. Eso fue en el siglo pasado, me dijo Filmus y yo le dije 'vos vas a ser el Sarmiento del Siglo XX y del Siglo XXI'. Admito que fue una osadía absoluta", reconoció Alberto.

¿Cuál fue el error de Alberto Fernández?

En la argumentación, Alberto Fernández cometió un error, porque si bien Domingo Faustino Sarmiento es ampliamente reconocido como la persona que cambió la educación argentina para siempre, con un aporte vital en el Siglo XIX, nunca fue estrictamente ministro de Educación.

De hecho, durante la presidencia de Sarmiento no existía el ministerio de Educación. Por orden directa de Sarmiento, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, fue el responsable de la construcción de más de 800 escuelas, que se sumaron a las 1000 ya existentes antes de 1868 y la cantidad de alumnos pasó de 30 000 a 100 000 chicos en todo el país.

Después de su presidencia, Sarmiento sería Director General de Escuelas, en 1875. Y durante la presidencia de Roca ejerció el cargo de Superintendente General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación.

¿Cuándo se creó el Ministerio de Educación?

El Ministerio de Educación fue creado durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, en 1946. Hasta entonces, siempre había estado bajo la órbita de otros ministerios, como el de Justicia e Instrucción Pública.

El primer Ministro de Educación de la Nación fue un médico: el cirujano Oscar Ivanissevich.