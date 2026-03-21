Alerta amarilla en CABA: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo

Domingo: mínima de 14°C, sin lluvias

mínima de 14°C, sin lluvias Lunes: cielo mayormente nublado, entre 17°C y 22°C

cielo mayormente nublado, entre 17°C y 22°C Martes: el día más frío, con mínima de 12°C

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Provincias afectadas por la alerta

Además de Buenos Aires, el SMN emitió alerta amarilla para:

Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco

Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos

Córdoba y noreste de La Pampa

Para el domingo, las alertas disminuirán y quedarán concentradas en sectores del Litoral, Cuyo y la Patagonia. El lunes, en tanto, se mantendrán principalmente en el sur del país.

Recomendaciones del SMN ante tormentas

El organismo difundió una serie de medidas preventivas:

Evitar salir durante las tormentas

No sacar la basura y limpiar desagües

Asegurar objetos que puedan volarse

Alejarse de ventanas y puertas

Desconectar electrodomésticos

Buscar refugio en lugares cerrados

El SMN advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.