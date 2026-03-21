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Alerta amarilla en CABA: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó advertencias por precipitaciones y fuertes vientos en distintas provincias de la Argentina. El fenómeno se da en el comienzo del otoño.

Hay alerta amarilla por tormentas en fin de semana largo. 

Hay alerta amarilla por tormentas en fin de semana largo. 

Con la llegada del otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país, en el inicio del fin de semana largo. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

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Alerta por tormentas: cómo estará el clima en el inicio de la semana en el AMBA

Para este sábado 21 de marzo, estuvo atravesado por una alerta amarilla en toda la provincia de Buenos Aires, con precipitaciones desde la mañana y chaparrones durante la tarde. Según el SMN, las tormentas fueron de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos.

El organismo anticipó que las condiciones para el resto del fin de semana:

  • Ráfagas de viento entre 60 y 70 km/h
  • Posible actividad eléctrica
  • Ocasional caída de granizo
  • Precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 mm, con picos superiores

Las ráfagas podrían ubicarse entre 40 y 50 km/h. Las temperaturas oscilaron el sábado entre los 19°C de mínima y los 24°C de máxima.

Cómo sigue el clima: baja la temperatura y mejora el tiempo

A partir del domingo, el tiempo comenzará a mejorar, aunque con un marcado descenso de temperatura:

  • Domingo: mínima de 14°C, sin lluvias
  • Lunes: cielo mayormente nublado, entre 17°C y 22°C
  • Martes: el día más frío, con mínima de 12°C
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Provincias afectadas por la alerta

Además de Buenos Aires, el SMN emitió alerta amarilla para:

  • Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco
  • Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos
  • Córdoba y noreste de La Pampa

Para el domingo, las alertas disminuirán y quedarán concentradas en sectores del Litoral, Cuyo y la Patagonia. El lunes, en tanto, se mantendrán principalmente en el sur del país.

Recomendaciones del SMN ante tormentas

El organismo difundió una serie de medidas preventivas:

  • Evitar salir durante las tormentas
  • No sacar la basura y limpiar desagües
  • Asegurar objetos que puedan volarse
  • Alejarse de ventanas y puertas
  • Desconectar electrodomésticos
  • Buscar refugio en lugares cerrados

El SMN advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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