Se viene una ola de calor en Buenos Aires: aumentará la temperatura y el clima estará insoportable

Sin embargo, ese escenario comenzará a modificarse progresivamente.

De acuerdo con los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, el aumento de la temperatura será gradual al comienzo, pero se volverá más intenso hacia el fin de semana y el inicio de la próxima semana, cuando los registros térmicos podrían superar ampliamente los 30 grados.

En distintas zonas del país, el fenómeno podría derivar en una verdadera ola de calor, con temperaturas cercanas a los 36°C y condiciones que resultarán especialmente exigentes para la población.

Este tipo de episodios suele producirse cuando las temperaturas máximas y mínimas se mantienen elevadas durante varios días consecutivos, generando noches calurosas que impiden que el ambiente se enfríe lo suficiente.

El calor se instalará durante varios días

Según las proyecciones climáticas actuales, el evento de calor comenzará a hacerse notar a partir del viernes, cuando las temperaturas comenzarán a escalar de manera sostenida.

Durante esa jornada, en gran parte del centro del país se registrarán máximas cercanas a los 30°C, aunque el aumento será aún más notorio entre el domingo y el lunes.

En ese período, los especialistas anticipan los valores térmicos más elevados del episodio, con máximas que podrían acercarse a los 35 o incluso 36 grados en algunas zonas.

Las regiones del noreste argentino aparecen entre las más afectadas por este fenómeno, debido a la persistencia del aire cálido proveniente de latitudes más tropicales.

En paralelo, la humedad también podría elevar la sensación térmica, lo que aumentaría la incomodidad durante las horas de mayor temperatura.

Las provincias que sentirán con mayor fuerza el calor

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que la ola de calor no será un evento aislado en una sola región, sino que abarcará una extensa área del territorio argentino.

Entre las provincias donde se esperan los registros más elevados figuran:

Jujuy

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

Santa Fe

Entre Ríos

Misiones

Corrientes

Córdoba

Buenos Aires

En muchas de estas jurisdicciones, las temperaturas máximas superarán ampliamente los valores promedio para esta época del año, lo que podría derivar en jornadas particularmente agobiantes.

Los expertos remarcan que en el norte argentino las temperaturas extremas serán aún más marcadas, debido a la mayor intensidad del aire cálido que llegará desde esa región.

Cómo impactará el calor en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires y especialmente en el Área Metropolitana, el incremento térmico no será inmediato, pero sí progresivo.

El pronóstico anticipa que los primeros días se mantendrán con temperaturas relativamente agradables, aunque el escenario cambiará con el correr de las jornadas.

Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, el clima evolucionará de la siguiente manera en la Buenos Aires:

Miércoles 11

La jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 19°C y alcanzará una máxima aproximada de 26°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, con condiciones relativamente estables.

Jueves 12

Se mantendrán valores similares a los del día anterior, con 19°C de mínima y 26°C de máxima. El cielo continuará parcialmente cubierto y el ambiente seguirá siendo templado.

Viernes 13

La temperatura mínima volverá a ubicarse alrededor de los 19°C, mientras que la máxima rondará los 26°C. El cielo estará mayormente nublado, aunque comenzará a percibirse una leve tendencia al aumento térmico.

Sábado 14

El clima empezará a volverse más cálido. Se prevé una mínima de 20°C y una máxima cercana a los 27°C, con intervalos de nubosidad.

Domingo 15

El cambio será más evidente. La mínima se mantendrá cerca de los 20°C, pero la máxima podría llegar a 30°C, marcando el inicio de las jornadas más calurosas del período.

Noches más cálidas y mayor sensación térmica

Uno de los factores que más incomodidad genera durante estos eventos climáticos es la persistencia del calor durante la noche.

Cuando las temperaturas mínimas se mantienen elevadas, el cuerpo humano tiene mayores dificultades para recuperarse del calor acumulado durante el día, lo que puede provocar cansancio, mal descanso e incluso complicaciones de salud en grupos vulnerables.

Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes suelen ser más sensibles a las temperaturas extremas.

Recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

Ante la llegada de jornadas calurosas, los organismos de salud suelen difundir una serie de recomendaciones básicas para evitar golpes de calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas.

Entre los principales consejos se encuentran:

Mantenerse bien hidratado , consumiendo agua con frecuencia incluso si no se tiene sed.

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad térmica.

Usar ropa liviana y de colores claros que facilite la ventilación del cuerpo.

Permanecer en lugares frescos o ventilados siempre que sea posible.

Prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o debilidad, que podrían indicar un golpe de calor.

Estas medidas simples pueden ayudar a reducir el impacto del calor intenso, especialmente durante los días en los que la temperatura alcanza sus valores más altos.

Un fenómeno cada vez más frecuente

Los especialistas también señalan que los episodios de calor extremo se han vuelto cada vez más frecuentes en distintas regiones del mundo.

Si bien las olas de calor siempre existieron, la intensidad y la duración de estos eventos parecen haberse incrementado en los últimos años, lo que genera preocupación entre los expertos en clima.

En Argentina, este tipo de fenómenos suele concentrarse durante los meses más cálidos, aunque no es extraño que aparezcan episodios intensos incluso hacia el final del verano o el comienzo del otoño.