Alerta meteorológica, granizo y viento: así llega el temporal a Buenos Aires

El domingo estará marcado por la inestabilidad en el AMBA, con lluvias intermitentes, mejoras temporarias y nuevas tormentas hacia la tarde. Cómo sigue el fin de semana largo.

El mal tiempo volverá a ser protagonista en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a la provincia de Buenos Aires y a otros nueve distritos, donde se espera una jornada marcada por la inestabilidad, precipitaciones y ráfagas intensas.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían generar complicaciones momentáneas en las actividades cotidianas.

La advertencia meteorológica rige para:

  • Buenos Aires

  • Jujuy

  • La Rioja

  • Catamarca

  • Santiago del Estero

  • Córdoba

  • Santa Fe

  • Entre Ríos

  • San Luis

  • La Pampa

En estos territorios se prevén fenómenos que, si bien no implican un riesgo extremo, pueden provocar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y fuertes ráfagas de viento.

lluvias amba.jpg
El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: a qué hora llega la lluvia. (Foto: archivo)

Cómo serán las tormentas

El informe oficial detalla que los eventos estarán acompañados por:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos

  • Frecuente actividad eléctrica

  • Ocasional caída de granizo

  • Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 15 y 50 milímetros, con la posibilidad de que se superen de forma puntual en algunas localidades.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante este escenario, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para la población:

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

  • No sacar la basura y mantener limpios los desagües para prevenir anegamientos.

  • Desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro si ingresa agua en la vivienda.

  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

  • Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Buscar refugio en un lugar cerrado si se está en la vía pública.

