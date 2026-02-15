Alerta meteorológica, granizo y viento: así llega el temporal a Buenos Aires

lluvias amba.jpg El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: a qué hora llega la lluvia. (Foto: archivo)

Cómo serán las tormentas

El informe oficial detalla que los eventos estarán acompañados por:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Frecuente actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 15 y 50 milímetros, con la posibilidad de que se superen de forma puntual en algunas localidades.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante este escenario, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para la población: