Alerta meteorológica, granizo y viento: así llega el temporal a Buenos Aires
El domingo estará marcado por la inestabilidad en el AMBA, con lluvias intermitentes, mejoras temporarias y nuevas tormentas hacia la tarde. Cómo sigue el fin de semana largo.
El mal tiempo volverá a ser protagonista en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a la provincia de Buenos Aires y a otros nueve distritos, donde se espera una jornada marcada por la inestabilidad, precipitaciones y ráfagas intensas.