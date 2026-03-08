En vivo Radio La Red
Actualidad
Pronóstico del tiempo
Servicio Meteorológico Nacional
Pronostico del tiempo

Alerta por tormentas: cómo estará el clima en el inicio de la semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para varias provincias.

Temperaturas al límite y tormentas en camino: el mapa del clima para este domingo

Según el reporte del SMN, las mínimas oscilarán entre los 18°C y los 21°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 24°C y los 28°C.

Para el lunes se espera una máxima de 24°C, el martes de 25°C y, desde el miércoles, un ascenso gradual de la temperatura que podría alcanzar los 28°C el viernes.

clima3

Durante la mayor parte de la semana predominará la nubosidad variable y los vientos leves a moderados del sector este, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Tormentas y alertas en varias provincias

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires se registran tormentas aisladas en el suroeste, especialmente en zonas como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso. En el oeste bonaerense también se registran chaparrones en localidades como General Villegas y Trenque Lauquen.

Además, el organismo advirtió por la presencia de un amplio frente de tormentas que afecta a gran parte del país. En este contexto, se emitieron alertas naranjas para zonas de Río Negro, el este de

