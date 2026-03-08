Alerta por tormentas: cómo estará el clima en el inicio de la semana en el AMBA

Tormentas y alertas en varias provincias

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires se registran tormentas aisladas en el suroeste, especialmente en zonas como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso. En el oeste bonaerense también se registran chaparrones en localidades como General Villegas y Trenque Lauquen.

Además, el organismo advirtió por la presencia de un amplio frente de tormentas que afecta a gran parte del país. En este contexto, se emitieron alertas naranjas para zonas de Río Negro, el este de