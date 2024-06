Alerta amarilla por tormentas y granizo: qué provincias se verán afectadas

Por su parte, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos y Corrientes rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento para las próximas horas.

Las recomendaciones del SMN por alertas meteorológicas

Para los habitantes bajo alerta, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se podrán desarrollar ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El nivel amarillo hace referencia a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.