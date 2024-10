Alerta dengue: ya circula en una región del país antes de lo previsto y preocupa una nueva cepa

dengue.avif Confirmaron la existencia de dengue autóctono en la región centro del país. Preocupa la detección de la cepa DEN-4 que no había sido registrada en la epidemia récord de 2023-24. (Foto: archivo)

El hecho de que ya se hayan detectado casos autóctonos de dengue en esta época del año en la región centro, que incluye CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, indica que hay circulación del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, un mes antes de lo que ocurrió durante la epidemia sin precedentes del año pasado.

En la Ciudad de Buenos Aires por ahora se ha confirmado, según el BEN, un solo caso importado, mientras que en la provincia de Buenos Aires suman dos. El año pasado, a esta misma altura del año epidemiológico, los contagios importados eran 2 y 5, respectivamente.

En Argentina, hasta el 5 de octubre de 2024, el país notificó más de 756.000 casos, de los cuales 188.024 fueron confirmados por laboratorio. Este brote tuvo un fuerte impacto en las provincias del centro y norte del país, que se tradujo en un total de 565.505 afectados.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para los próximos días un aumento de las temperaturas y lluvias, factores que podrían favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue.

La nueva cepa “importada”

La aparición de un nuevo serotipo es notable, ya que no se había registrado desde hace dos años; hizo su debut en 2019 y desapareció en 2022. Este caso corresponde a un turista que regresó de Cuba, donde actualmente se está registrando un importante brote de dengue. Otro caso de un turista que visitó el mismo país se detectó en Entre Ríos, según publica el diario Clarín.

Cabe recordar que la temporada pasada hubo una predominancia de los serotipos DEN-1 y DEN-2, con una presencia muy reducida de DEN-3.

En cuanto al serotipo DEN-4, hay que aclarar que por el momento ha sido un caso aislado traído del exterior, aunque eso se combina con un aditamento extra no menor: se ha dado en la única provincia de la región centro -Córdoba- en la que efectivamente ya existe transmisión viral.

La eventualidad de que pueda llegar a circular el DEN-4 en el país en la presente temporada (o incluso el hasta ahora marginal DEN-3) le agregaría al escenario sanitario una cuota de incertidumbre, dado que restan conocerse datos de eficacia de la vacuna Qdenga contra esos dos serotipos, según había concluido la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) cuando recomendó utilizar el inmunizante en zonas de alta circulación viral y con poblaciones específicas.

vacuna dengue.png

En cuanto a este último punto, el laboratorio Takeda había explicado a fines de marzo: “Se está iniciando un estudio para complementar datos de eficacia para DEN-3 y DEN-4, ambos de menor circulación. El estudio se realizará en Asia, donde estos serotipos se pueden encontrar con mayor prevalencia que en Latinoamérica”. Posteriormente no se ha comunicado si hubo avances.

Mosquitos rojos: la innovadora estrategia que aplica Mendoza para combatir el dengue

El gobierno de Mendoza puso en marcha una innovadora estrategia para combatir el dengue. La medida es implementada por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Iscamen). Consiste en la liberación de miles de mosquitos Aedes aegypti estériles de color rojo en distintas zonas urbanas que impidan la reproducción del vector transmisor del virus.

La iniciativa está basada en experiencias previas en países como Brasil, México y Estados Unidos, y busca marcar un nuevo enfoque en la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores en la Argentina.

La clave de la técnica radica en liberar mosquitos machos estériles -de color rojo- que no podrán reproducirse, interrumpiendo el ciclo de vida de la especie y disminuyendo progresivamente la población de Aedes aegypti en las áreas tratadas.

mosquito rojo.webp

La Técnica del Insecto Estéril (TIE) consiste en criar en laboratorios a miles de mosquitos machos, los cuales luego son sometidos a radiación gamma para volverlos estériles. Estos mosquitos son marcados con un pigmento rojo fluorescente para diferenciarlos de los ejemplares silvestres, lo que permite a los investigadores realizar un monitoreo más eficiente en las zonas donde se realiza la liberación.

Los primeros mosquitos machos estériles, que no pican y no transmiten enfermedades, fueron liberados en barrios de Guaymallén, como Bermejo, con el propósito de competir con los mosquitos machos fértiles para aparearse con las hembras. Los huevos resultantes de estas cópulas no serán viables, lo que reduce significativamente la capacidad de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

“Se liberaron 10.000 mosquitos en el barrio Alameda del Bermejo, en Guaymallén, como parte de los ensayos iniciales de la técnica. Se pidió a la población que no elimine a estos insectos, ya que no representan ningún peligro y están destinados a ayudar a controlar la población de mosquitos”, explicó un vocero del Iscamen.