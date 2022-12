Alerta en Qatar 2022 por la presencia del virus del camello: ¿de qué se trata, cuáles son sus síntomas y su mortalidad?

El período de incubación de este virus no se conoce con precisión. Se trata del lapso que transcurre entre el momento en que una persona se expone al virus y en que presenta los síntomas. En promedio, es de aproximadamente 5 a 6 días por lo general, pero hay casos en que se presentaron de 2 a 14 días después de la exposición.

Virus del camello Arg Fra.JPG Virus del camello en jugadores de Francia: de qué se trata el coronavirus que tiene en vilo al mundo ante la gran final del Mundial Qatar 2022. (Foto: AFA)

Virus del camello: un coronavirus con mayor mortalidad que el COVID-19

Consultada por A24.com, la doctora en Virología Laura Palermo, reconocida científica argentina que vive y trabaja en Nueva York, Estados Unidos, explicó: "el virus del camello es un coronavirus que causa una enfermedad respiratoria, cuyos síntomas más comunes son fiebre, tos, dificultad para respirar y en algunas personas el cuadroincluye vómitos, náuseas, diarrea y en los casos más severos puede llegar a causar insuficiencia renal y neumonía".

De acuerdo a la experta, si un paciente además de contagiarse MERS sufre de otras enfermedades preexistentes como cáncer, diabetes, afecciones respiratorias, pulmonares o cardíacas crónicas, es más probable que sea más grave la evolución. En muchos pacientes, de todas formas, es muy leve, se presenta como un resfrío o la atraviesan de forma asintomática, al igual que sucede con el COVID-19.

En este punto, el médico infectólogo cordobés, epidemiólogo y magíster en Salud Pública, (M.N. 54101), Hugo Pizzi, precisó a A24.com que el MERS "da un cuadro muy parecido al COVID-19 pudiendo llegar a dar neumonía, aunque tiene un índice de mortalidad mayor e incluso si le da a una persona con comorbilidades previas lo mata en hasta un 30% de los casos, pero generamente lo que está descripto que en estos casos cuando hay factores de riesgo previos marcados, el desenlace es fulminante".

Virus del camello 2.JPG

Virus del camello - MERS: ¿cómo se transmite?

En diálogo con A24.com, virólogo Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas y experto en Biología Molecular, explicó: "El virus del MERS es uno de los tres coronavirus conocidos que son muy peligrosos, produce el denominado Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS, en inglés). Se transmite por aerosoles, desde nuestro sistema respiratorio ingresa a nuestro cuerpo y produce una enfermedad relativamente grave que tiene una alta mortalidad, apareció por primera vez en 2012 en Arabia Saudita y luego se expandió por los países de Oriente Medio y con algunos casos en países europeos y en los Estados Unidos por viajeros, pero hubo muy pocos casos de transmisión inter humana. Esto quiere decir que a pesar de la alta tasa de mortalidad, cuenta con una baja tasa de contagiosidad".

Los expertos consultados por este medio coinciden en que las probabilidades de que el MERS implique un riesgo sanitario de la magnitud o de la envergadura del COVID-19 son muy bajas y que no se trata de una afección nueva ni novedosa, sino que desde ya al menos una década circula entre nosotros y más en la región árabe. Y ante la pregunta de por qué se lo llama virus del camello, se lo denomina así, ya que estos animales transmiten la enfermedad, es decir, que son anfitriones del virus, pero se cree que el huésped original también al igual que el COVID-19, es el murciélago.

Según Pizzi, "el contagio entre seres humanos existe y es muy difícil. Los casos descritos y publicados son enfermeras/os y médicos que estuvieron en contacto durante mucho tiempo con pacientes que cursaban el SARS de forma grave. Cuando hay mucha intimidad entre personas puede ser que haya transmisión inter humana, pero en general no es lo más frecuente".

Rabiot y Dayot Francia.JPG Adrien Rabiot y Dayot Upamecano se perdieron el partido contra Marruecos y tendrían el virus del camello. (Foto: archivo)

MERS en Doha: ¿qué le recomiendan los expertos a los argentinos que estarán en la final del Mundial Qatar 2022?

El epidemiólogo Hugo Pizzi, en el punto de las recomendaciones, lamentó: "Desde el Departamento de Medicina del Viajero de la Universidad Nacional de Córdoba a todos los que viajaban al Mundial de Fútbol les recomendamos que no tocaran, que no hicieran contacto con la saliva de camellos, dromedarios, y también les sugeríamos que no se subieran a ellos ni se sacaran fotos tocándolos. Es fundamental no entrar en contacto con este tipo de animales en esa región".

"Mi recomendación para toda aquella persona que viaje a la Península Arábica y que desarrolla fiebre, tos y/o dificultad respiratoria en un periodo después de dos semanas de volver es acudir y/o contactar inmediatamente a un médico, sobre todo si se trata de un paciente de riesgo", resaltó Laura Palermo.

PANDEMIA CORONAVIRUS.jpg El virus del camello o MERS es uno de los tres coronavirus más peligrosos que existen. (Foto: archivo)

Síntomas del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS)

Los síntomas principales son:

Fiebre y escalofríos

Tos

Dificultad para respirar

Los síntomas menos comunes incluyen:

Tos con sangre, diarrea y vómitos

Virus del Camello: ¿existen tratamientos y/o vacunas?

La viróloga especialista en la historia de las enfermedades y profesora en el Hunter College de Nueva York, Laura Palermo, pormenorizó a A24.com: "Lamentablemente, no hay ningún tratamiento antiviral específico ni tampoco vacunas disponibles contra el virus del camello, con lo cual los pacientes son tratados solamente para aliviarles los síntomas y para mantener los órganos vitales en funcionamiento".