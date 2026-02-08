Temperaturas al límite y tormentas en camino: el mapa del clima para este domingo

calor

Las áreas afectadas incluyen el norte de Bahía Blanca, el oeste y la costa de Patagones, el oeste de Villarino, Puan, zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. Según el organismo, las tormentas comenzarían hacia la noche del domingo y podrían extenderse durante la madrugada del lunes.

Además de Buenos Aires, otras cinco provincias permanecen bajo alerta amarilla por tormentas: La Pampa (con excepción del norte), el sur de San Luis, el sur de Mendoza (sin incluir el sector cordillerano), gran parte de Río Negro y Chubut, también con exclusión de las zonas cordilleranas.

En el caso de Mendoza, el sur provincial presenta además un alerta por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Por otro lado, en el norte de Misiones continúa vigente un alerta por calor extremo, en el marco de temperaturas elevadas que afectan al noreste del país.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA durante la semana

Tras un domingo marcado por el sol y el calor, el lunes se presentará mayormente nublado en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C. Existe una baja probabilidad de lluvias hacia la tarde.

El martes continuará con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, con valores que oscilarán entre 23 y 33°C. Hacia la madrugada del miércoles podrían registrarse chaparrones aislados, aunque la jornada seguirá siendo calurosa, con una máxima estimada de 32°C.

Recién el jueves llegaría un leve alivio térmico, con temperaturas más moderadas, entre 22 y 27°C. El viernes, en tanto, se mantendría agradable, con cielo mayormente nublado y registros de entre 24 y 29°C.