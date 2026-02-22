En vivo Radio La Red
El clima en el AMBA: ¿se viene la lluvia?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana

El pronóstico anticipa días con inestabilidad en el inicio de la semana y cambios en las condiciones hacia los próximos días, con variaciones en las temperaturas y el cielo en el AMBA.

El calor comienza a intensificarse en el AMBA.
Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Lunes 23

  • Mínima: 23° | Máxima: 28°
  • 10–40% de chaparrones por la mañana
  • 40–70% de tormentas aisladas por la tarde
  • 10–40% por la noche

Martes 24

  • Mínima: 21° | Máxima: 31°
  • Mañana parcialmente nublada (10% de lluvias)
  • 10–40% de chaparrones por la tarde

Miércoles 25

  • Mínima: 17° | Máxima: 27°
  • Cielo parcialmente nublado durante todo el día

Jueves 26

  • Mínima: 16° | Máxima: 26°
  • Parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde

Viernes 27

  • Mínima: 17° | Máxima: 26°
  • Parcialmente nublado

Las tormentas más probables se concentran entre el lunes por la tarde y el martes. Desde el miércoles, el tiempo tendería a estabilizarse con temperaturas más templadas y menor probabilidad de precipitaciones.

