El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa una semana con inestabilidad al inicio y mejoras hacia la segunda mitad.
El pronóstico anticipa días con inestabilidad en el inicio de la semana y cambios en las condiciones hacia los próximos días, con variaciones en las temperaturas y el cielo en el AMBA.
El clima en el AMBA: ¿se viene la lluvia?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana
El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa una semana con inestabilidad al inicio y mejoras hacia la segunda mitad.
Lunes 23
Martes 24
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27
Las tormentas más probables se concentran entre el lunes por la tarde y el martes. Desde el miércoles, el tiempo tendería a estabilizarse con temperaturas más templadas y menor probabilidad de precipitaciones.