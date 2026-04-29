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ANSES en mayo: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

Se confirmó el procedimiento administrativo para percibir la Ayuda Escolar Anual destinada al apoyo educativo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los beneficiarios de la AUH y el SUAF accedan al refuerzo de $85.000 mediante la validación del certificado escolar obligatorio.

ANSES en mayo: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

ANSES en mayo: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia del beneficio extraordinario para los estudiantes registrados en el sistema previsional. Dentro del esquema de las asignaciones de ANSES en mayo, se informa que los titulares que aún no percibieron la Ayuda Escolar Anual pueden regularizar su situación cargando la documentación académica requerida para destrabar el pago de los $85.000.

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Este ingreso adicional que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene como objetivo aliviar los costos de materiales y uniformes para el ciclo lectivo en curso. Se establece que la medida alcanza a millones de niños y adolescentes que asisten a instituciones de enseñanza oficial, funcionando como un soporte no remunerativo que se acredita de forma directa en las cuentas de los tutores.

Se confirma que, para asegurar la transparencia en la liquidación, la Administración Nacional de la Seguridad Social exige el cumplimiento de trámites específicos a través de su plataforma virtual. Las asignaciones de ANSES en mayo integran este extra como un pago único por cada hijo escolarizado, facilitando que las familias cuenten con los recursos necesarios para garantizar la continuidad pedagógica durante todo el año.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar los $85.000 de ayuda escolar?

Ayuda escolar anses
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ANSES en mayo: habilitan el trámite para cobrar el extra de $85.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social destina este beneficio a hijos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. El programa alcanza tanto a los trabajadores en blanco que perciben el SUAF como a los desempleados o trabajadores informales bajo la órbita de la AUH, siempre que se verifique la escolaridad en establecimientos reconocidos por el Estado.

Se establece que para los hijos con discapacidad que forman parte de las asignaciones de ANSES en mayo, no rige un límite de edad para la percepción de los $85.000. El único requisito de fondo es contar con la autorización para el cobro de asignaciones por discapacidad vigente y el certificado de asistencia a talleres de formación laboral o instituciones educativas especiales debidamente registrado ante ANSES.

¿Cuál es el trámite para presentar el Certificado Escolar PS 2.68?

Se confirma que el proceso para habilitar el cobro de la Ayuda Escolar se realiza de manera remota a través de la aplicación oficial o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68, llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado, y finalmente subir una fotografía nítida del mismo al apartado de "Presentar Certificado Escolar".

Se informa que este paso administrativo es determinante para quienes no recibieron el pago automático en meses previos. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social procesa y valida la carga del documento, el extra de $85.000 se suma a las asignaciones de ANSES en mayo en un plazo no mayor a los 60 días, impactando directamente en el saldo bancario del beneficiario.

¿Cómo verificar si el cobro de los $85.000 ya fue autorizado?

Se establece que los titulares pueden seguir el estado de su gestión ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijas e Hijos", el sistema informa si el certificado escolar ha sido aceptado o si presenta errores que impidan la liquidación del refuerzo de las asignaciones de ANSES en mayo.

Se confirma que, en caso de rechazo por falta de legibilidad o datos erróneos, el beneficiario debe repetir la carga digital con un nuevo formulario. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda conservar el comprobante de carga que genera el sistema, el cual sirve como respaldo ante cualquier inconveniente técnico en la acreditación de los fondos escolares extraordinarios.

¿Qué plazos rigen para la carga del formulario escolar en ANSES?

Se informa que el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social permanece abierto durante todo el ciclo lectivo 2026 para la recepción de certificados.

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