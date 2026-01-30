Colapinto probó el nuevo Alpine y marcó una diferencia clave con el auto de 2025: "Es..."

Sus palabras reflejan que el proceso de adaptación no es solo para los pilotos, sino también para ingenieros y mecánicos, que deben ajustar cada detalle en una etapa clave de desarrollo.

Cuál es la principal diferencia con el auto de 2025

Uno de los puntos en los que Colapinto fue más claro es en la comparación directa con el A525, el modelo utilizado la temporada pasada. Según explicó, el nuevo auto presenta cambios notables en sus dimensiones y comportamiento en pista.

“Los coches también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas. Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”, afirmó.

Además, detalló cómo se siente el manejo en curva: “Deslizas más y tienes menos agarre. Y, en general, sos un poco más lento en la mayoría de las curvas”. Esa combinación obliga al piloto a ajustar su estilo de conducción y a convivir con un auto más exigente.

Dónde está el punto fuerte del nuevo Alpine

Más allá de las dificultades iniciales, Colapinto también destacó un aspecto positivo del A526 que lo dejó con buenas sensaciones. “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable”, explicó.

Sin embargo, aclaró que esa potencia extra viene acompañada de nuevos desafíos: “Hay mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”.

Ese equilibrio entre potencia, control y desgaste será uno de los puntos a trabajar por Alpine de cara al inicio del campeonato.

¿Cuándo volverá a correr Colapinto con Alpine?

Las pruebas en Barcelona se extenderán hasta el viernes 30, pero el calendario de test de la Fórmula 1 continuará en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Una semana más tarde, los equipos volverán a salir a pista en el mismo circuito, entre el 18 y el 20 de febrero, en la recta final de la preparación.

Con buenas sensaciones iniciales y un auto que promete, Franco Colapinto empieza a alimentar la ilusión de sus fanáticos, mientras Alpine trabaja para llegar de la mejor manera posible al arranque de una temporada que se presenta como un verdadero desafío.