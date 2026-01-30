En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Colapinto probó el nuevo Alpine y marcó una diferencia clave con el auto de 2025: "Es..."

Franco Colapinto giró con el nuevo Alpine A526 en Barcelona, comparó sensaciones con el modelo del año pasado y destacó cambios profundos en el manejo, la potencia y las dimensiones del auto.

Colapinto probó el nuevo Alpine y marcó una diferencia clave con el auto de 2025: Es...

Franco Colapinto dio un paso importante en su camino dentro de la Fórmula 1 al subirse por primera vez al Alpine A526, el monoplaza que la escudería francesa utilizará durante la temporada. El piloto argentino participó de las pruebas realizadas en el Circuito de Barcelona y, tras completar una intensa jornada de testeo, dejó en claro que el nuevo modelo presenta diferencias marcadas respecto al auto que utilizó en 2025.

Leé también Franco Colapinto se ilusiona tras los primeros tests de la F1: "Tenemos..."
franco colapinto se ilusiona tras los primeros tests de la f1: tenemos...
image

El miércoles, Colapinto completó 56 vueltas al trazado catalán, recorriendo un total de 260 kilómetros. En una de las tandas de entrenamiento, marcó un mejor tiempo de 1:19.150, registro que lo ubicó apenas por detrás de George Russell y despertó una lógica expectativa entre sus seguidores.

Qué sensaciones tuvo Colapinto en su primer contacto con el A526

Tras bajarse del auto, el pilarense se mostró entusiasmado con lo vivido en pista y remarcó que el cambio de reglamento marca un antes y un después en la categoría. “Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse”, explicó.

En diálogo con Sky Sports, Colapinto profundizó sobre la importancia de estas primeras pruebas para todo el equipo. “Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”, señaló.

Sus palabras reflejan que el proceso de adaptación no es solo para los pilotos, sino también para ingenieros y mecánicos, que deben ajustar cada detalle en una etapa clave de desarrollo.

Cuál es la principal diferencia con el auto de 2025

Uno de los puntos en los que Colapinto fue más claro es en la comparación directa con el A525, el modelo utilizado la temporada pasada. Según explicó, el nuevo auto presenta cambios notables en sus dimensiones y comportamiento en pista.

“Los coches también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas. Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”, afirmó.

Además, detalló cómo se siente el manejo en curva: “Deslizas más y tienes menos agarre. Y, en general, sos un poco más lento en la mayoría de las curvas”. Esa combinación obliga al piloto a ajustar su estilo de conducción y a convivir con un auto más exigente.

Dónde está el punto fuerte del nuevo Alpine

Más allá de las dificultades iniciales, Colapinto también destacó un aspecto positivo del A526 que lo dejó con buenas sensaciones. “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable”, explicó.

Sin embargo, aclaró que esa potencia extra viene acompañada de nuevos desafíos: “Hay mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”.

Ese equilibrio entre potencia, control y desgaste será uno de los puntos a trabajar por Alpine de cara al inicio del campeonato.

¿Cuándo volverá a correr Colapinto con Alpine?

Las pruebas en Barcelona se extenderán hasta el viernes 30, pero el calendario de test de la Fórmula 1 continuará en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Una semana más tarde, los equipos volverán a salir a pista en el mismo circuito, entre el 18 y el 20 de febrero, en la recta final de la preparación.

Con buenas sensaciones iniciales y un auto que promete, Franco Colapinto empieza a alimentar la ilusión de sus fanáticos, mientras Alpine trabaja para llegar de la mejor manera posible al arranque de una temporada que se presenta como un verdadero desafío.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
Alpine ilusiona en la F1 2026: elogios desde Europa y un debut prometedor de Colapinto
Colapinto volvió a brillar en Barcelona y marcó el segundo mejor tiempo con Alpine
Susto para Alpine en Barcelona: el auto de Colapinto sufrió un problema técnico en medio de los tests

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar