Incendios en Chubut: las llamas ya arrasaron 45 mil hectáreas y el calor extremo complica el combate

NCESGU77VBCK7KDWWQKLHZ4DSM La sequía registra índices históricos, tanto por lluvias escasas como por la ausencia de nevadas en invierno.

Escuelas en riesgo y campañas solidarias

En Cholila, la Fundación Cruzada Patagónica, que gestiona una escuela agrotécnica, lanzó una campaña para reunir equipamiento y reforzar las tareas de prevención. El fuego se mantiene muy cerca del edificio educativo, lo que eleva el nivel de riesgo.

Directivos y docentes trabajan de manera permanente en el humedecimiento del perímetro, tanto del área escolar como de los sectores productivos. Además, el equipo directivo colabora con otros establecimientos de la zona, como las escuelas N.º 80 y 727, que también se encuentran amenazadas por las llamas.

UFT5YUMVQVH5BMCDSUE3OILH7E El gobernador Ignacio Torres anunció la construcción de 73 viviendas afectadas por los incendios en El Hoyo, Epuyén y Cholila.

Reconstrucción tras el paso del fuego

En algunos sectores donde el incendio ya arrasó con todo, las autoridades comenzaron con las tareas de reconstrucción de viviendas y servicios básicos.

El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, confirmó que la provincia inició la reconstrucción del sistema energético afectado por el fuego, con el objetivo de restablecer tendidos y normalizar el servicio.

En paralelo, se puso en marcha un relevamiento habitacional. El gobernador Ignacio Torres anunció la construcción de 73 viviendas en las localidades de El Hoyo, Epuyén y Cholila, afectadas por los incendios. La inversión provincial destinada a estas obras supera los $3.500 millones.

Más de 500 brigadistas en los distintos frentes

Actualmente, más de 500 brigadistas combaten el fuego en distintos puntos de la cordillera. Trabajan tanto sobre el incendio iniciado en jurisdicción provincial como sobre el foco que se originó el 9 de diciembre pasado, que se había logrado contener y luego se reactivó.

Las condiciones meteorológicas son determinantes en la evolución de los incendios. La región se caracteriza por vientos fuertes y constantes, con ráfagas que en algunos momentos superan los 50 kilómetros por hora, lo que acelera la propagación del fuego. A esto se suma una sequía con índices históricos, producto de lluvias escasas y la falta de nevadas durante el invierno.

Otro factor clave son las forestaciones implantadas, en especial ciertos tipos de pino. “Alimentan el fuego de manera sorprendente”, advierten. Las piñas actúan como aceleradores naturales, aumentando la intensidad de las llamas y facilitando su expansión.

Cuando se calientan, incluso pueden estallar y dispersar semillas a grandes distancias. Tras el incendio, estas especies exóticas presentan una tasa de germinación cercana al 90% y crecen hasta cuatro veces más rápido que las especies nativas, lo que contribuye a perpetuar un ciclo de incendios cada vez más voraces.

Mientras tanto, Chubut sigue en alerta, con comunidades enteras pendientes del clima y del incansable trabajo de quienes luchan contra el fuego.