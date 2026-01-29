Incendios en Chubut: las llamas ya arrasaron 45 mil hectáreas y el calor extremo complica el combate
Tras una breve tregua climática y precipitaciones irrelevantes, los pronósticos anticipan nuevos días de altas temperaturas. El objetivo central de los brigadistas sigue siendo proteger viviendas, espacios productivos y ganado.
La zona afectada del Parque Nacional Los Alerces.
Chubut atravesó todo el mes de enero bajo fuego. Los dos incendios forestales que afectan territorio provincial y sectores del Parque Nacional Los Alerces avanzan sin control hacia poblaciones y áreas rurales, luego de arrasar con unas 45 mil hectáreas de vegetación. Tras una breve tregua climática y precipitaciones irrelevantes, los pronósticos anticipan nuevos días de calor extremo, con temperaturas superiores a los 30 grados y vientos persistentes.
La ventana climática de comienzos de semana permitió ralentizar momentáneamente el avance del fuego, pero los escasos milímetros de lluvia no alcanzaron para frenar la voracidad de los incendios. “El panorama es incierto. Si no llueve pronto, difícilmente podamos detener los incendios”, advirtieron desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.
Los informes meteorológicos coinciden en que se esperan varias jornadas con temperaturas elevadas y viento constante, un combo que dificulta las tareas en tierra y aire. Este miércoles, de hecho, los medios aéreos no pudieron operar con normalidad debido a la escasa visibilidad y a las condiciones ambientales.
El objetivo central de los brigadistas sigue siendo proteger viviendas, espacios productivos y ganado, ante un frente de fuego que permanece activo y cambiante.
Escuelas en riesgo y campañas solidarias
En Cholila, la Fundación Cruzada Patagónica, que gestiona una escuela agrotécnica, lanzó una campaña para reunir equipamiento y reforzar las tareas de prevención. El fuego se mantiene muy cerca del edificio educativo, lo que eleva el nivel de riesgo.
Directivos y docentes trabajan de manera permanente en el humedecimiento del perímetro, tanto del área escolar como de los sectores productivos. Además, el equipo directivo colabora con otros establecimientos de la zona, como las escuelas N.º 80 y 727, que también se encuentran amenazadas por las llamas.
Reconstrucción tras el paso del fuego
En algunos sectores donde el incendio ya arrasó con todo, las autoridades comenzaron con las tareas de reconstrucción de viviendas y servicios básicos.
El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, confirmó que la provincia inició la reconstrucción del sistema energético afectado por el fuego, con el objetivo de restablecer tendidos y normalizar el servicio.
En paralelo, se puso en marcha un relevamiento habitacional. El gobernador Ignacio Torres anunció la construcción de 73 viviendas en las localidades de El Hoyo, Epuyén y Cholila, afectadas por los incendios. La inversión provincial destinada a estas obras supera los $3.500 millones.
Más de 500 brigadistas en los distintos frentes
Actualmente, más de 500 brigadistas combaten el fuego en distintos puntos de la cordillera. Trabajan tanto sobre el incendio iniciado en jurisdicción provincial como sobre el foco que se originó el 9 de diciembre pasado, que se había logrado contener y luego se reactivó.
Las condiciones meteorológicas son determinantes en la evolución de los incendios. La región se caracteriza por vientos fuertes y constantes, con ráfagas que en algunos momentos superan los 50 kilómetros por hora, lo que acelera la propagación del fuego. A esto se suma una sequía con índices históricos, producto de lluvias escasas y la falta de nevadas durante el invierno.
Otro factor clave son las forestaciones implantadas, en especial ciertos tipos de pino. “Alimentan el fuego de manera sorprendente”, advierten. Las piñas actúan como aceleradores naturales, aumentando la intensidad de las llamas y facilitando su expansión.
Cuando se calientan, incluso pueden estallar y dispersar semillas a grandes distancias. Tras el incendio, estas especies exóticas presentan una tasa de germinación cercana al 90% y crecen hasta cuatro veces más rápido que las especies nativas, lo que contribuye a perpetuar un ciclo de incendios cada vez más voraces.
Mientras tanto, Chubut sigue en alerta, con comunidades enteras pendientes del clima y del incansable trabajo de quienes luchan contra el fuego.