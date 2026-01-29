Murió Roberto "Beto" Pianelli, histórico dirigente de los trabajadores del subte

Además, integraba la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde ocupaba el cargo de secretario de Salud, desde el cual impulsó iniciativas vinculadas a seguridad e higiene laboral.

Nacido en el barrio porteño de Flores, Pianelli tuvo una extensa trayectoria política y sindical. En los años 80 integró el Movimiento al Socialismo (MAS) y era confeso admirador de figuras como León Trotsky. También conformó la agrupación "El Túnel", que fue el germen de la oposición interna en el subte contra la UTA.

Denuncias por asbesto

En los últimos años, encabezó las denuncias por la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en los vagones del subterráneo de Buenos Aires. Los reclamos apuntaron a los efectos graves sobre la salud de los trabajadores, con casos de enfermedades oncológicas y fallecimientos, y derivaron en planes de lucha para exigir el retiro de las formaciones contaminadas que provenían de compras realizadas a España.

subte.jpg “Venimos reclamando hace muchos años por la presencia de asbesto, que es un material cancerígeno", indicó el metrodelegado. (Foto: archivo)

La despedida en redes sociales

La muerte de Pianelli generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito sindical y político. Desde la CTA señalaron: “Roberto “Beto” Pianelli representó un emblema de dirigente sindical íntegro, solidario, dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del subte. Deja un legado de conquistas obtenidas con compromiso con las necesidades de sus compañeros, enfrentando la mezquindad de patronales y el desinterés del gobierno por el servicio que reciben los usuarios de la Ciudad”.

El comunicado agregó: “Sobre todo nos deja su ejemplo, su compromiso de militante sindical y de una vida dedicada a la búsqueda de unidad de la clase trabajadora tras el sueño de una patria justa y soberana. Nuestras condolencias a su familia y todos los trabajadores y trabajadoras del subte. Compañero Beto Pianelli, ¡Hasta siempre!“.

Beto Pianelli

También se sumaron mensajes de otros dirigentes y organizaciones. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, escribió: “Se nos fue ‘Beto’ Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos”.

"Con profundo dolor despedimos a Beto Pianelli, de AGTSyP que alentó la creación de SiPreBA y estuvo en cada una de nuestras luchas. Abrazamos a sus compañeras y compañeros metrodelegados y a su familia, en especial a nuestra compañera Aye", despidió el Sipreba al dirigente gremial y saludó a su pareja, la periodista Ayelén Pujol.